Trump, declarație privind noul acord cu Mexicul şi Canada Presedintele american Donald Trump a salutat luni, intr-o postare pe Twitter, 'noul acord comercial magnific' cu Mexicul si Canada, obtinut in ultimul moment in noaptea de duminica spre luni, relateaza AFP. 'Este un super-acord pentru cele trei tari, care rezolva problemele si erorile NAFTA', a mai scris presedintele pe Twitter, subliniind ca noul text 'deschide piete pentru agricultorii nostri si pentru industria noastra si reduce barierele vamale spre SUA si le va apropia pe cele trei mari natiuni'. Trump este cel care a initiat renegocierea Acordului de liber-schimb nord-american… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

