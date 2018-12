Stiri pe aceeasi tema

- Un responsabil rus i-a propus din noiembrie 2015 echipei de campanie a lui Donald Trump o "sinergie politica", potrivit unui nou document depus vineri de procurorul special Robert Mueller, care efectueaza o ancheta asupra posibilei ingerinte a Moscovei in alegerile din SUA si a unei posibile colaborari…

- Michael Cohen, urmarit pentru ilegalitati in marja acestei anchete, "ii cere judecatorului sa-l scape de inchisoare. Aceasta inseamna ca el ar fi putut face toate aceste lucruri TERIBILE, fara legatura cu Trump, fraude, mari imprumuturi, taxiuri, etc. si sa nu primeasca o lunga pedeapsa cu inchisoarea…

- "Avand in vedere ca navele si marinarii nu au fost returnati Ucrainei de catre Rusia, am decis ca ar fi mai bine pentru toate partile implicate sa-mi anulez intalnirea programata", a scris Trump pe Twitter. Anuntul este facut la o ora dupa ce le transmisese reporterilor ca probabil se va intalni…

- Michael Cohen, fostul avocat personal al presedintelui SUA, Donald Trump, a pledat vinovat joi ca a mintit in Congres despre un proiect imobiliar din Rusia, in cadrul investigatiei privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential american, informeaza Associated Press si CNBC.Michael Cohen…

- 'O VANATOARE DE VRAJITOARE ABSOLUTA CA NICIO ALTA IN ISTORIA AMERICANA', a denuntat dis-de-dimineata Donald Trump pe Twitter, calificand ancheta drept o 'rusine' pentru natiunea americana. Tonul, textul cu majuscule, atacurile la adresa lui Robert Mueller si a echipei sale mandatate cu…

- “Federatia Rusa este un stat iubitor de pace, care nu are si nu poate avea planuri agresive”, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, asistand la etapa principala a manevrelor militare Vostok-2018, cele mai ample organizate de Moscova in ultimii aproape 40 de ani, conform agentiilor ruse de…