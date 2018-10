Stiri pe aceeasi tema

- Regele Salman al Arabiei Saudite a avut joi o convorbire cu presedintele rus Vladimir Putin in cadrul careia l-a informat pe acesta in legatura cu investigatia in cazul uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit agentiei de presa saudite SPA, relateaza Reuters. Regele l-a asigurat pe Putin…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca amenințarile cu violența politica nu isi au locul in Statele Unite, promițand o investigație completa a unor pachete suspecte care au fost trimise unor proeminenți democrați sau miliardarului George Soros, relateaza Reuters, citat de Mediafax.

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca amenințarile cu violența politica nu isi au locul in Statele Unite, promițand o investigație completa a unor pachete suspecte care au fost trimise unor proeminenți democrați sau miliardarului George Soros, relateaza Reuters preluata de Agerpres.…

- Avocatul pastorului american Andrew Brunson, retinut in Turcia de aproape doi ani, a declarat miercuri ca a sesizat Curtea Constitutionala turca pentru a obtine eliberarea clientului sau aflat in prezent in arest la domiciliu, relateaza Reuters. Cazul lui Andrew Brunson, a carui urmatoare…

- Presedintele american Donald Trump a criticat vineri companiile de social media, despre care a afirmat ca au redus la tacere 'milioane de oameni' prin cenzura, transmite Reuters. In postarea sa pe Twitter,...

- Presedintele american, Donald Trump, a spus luni ca este ingrijorat ca orice declaratii sub juramant furnizate procurorului special Robert Mueller ar putea fi folosite pentru a-i fi aduse acuzatii de sperjur, ca parte a dosarului privind interferenta Rusiei in alegerile americane, informeaza Agerpres.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, poarta o 'mare responsabilitate' pentru modul in care mass-media sunt tratate pe plan international, a apreciat luni comisarul ONU pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad al Hussein, care si-a exprimat temerea ca afirmatiile liderului american vor inrautati situatia jurnalistilor…

- O instanta din Turcia a respins marti cererea pastorului american Andrew Brunson de a fi eliberat din arestul la domiciliu pe durata procesului in care este acuzat de terorism, informeaza Reuters. Brunson a fost eliberat din inchisoare saptamana trecuta, dupa un an si noua luni de detentie…