Trump, decizie referitoare la bunurile guvernului Venezuelei

CEO eJobs: Vom fi primul site de recrutare care va depasi pragul de 10 mil. euro, in 2019

Platforma de recrutare eJobs.ro va inregstra anul acesta afaceri in crestere cu 15-20%, fiind primul an in care un site de recrutare din Romania va depasi pragul de 10 milioane de euro. Bogdan Badea, CEO-ul companiei estimeaza… [citeste mai departe]