Trump, decizie privind retragerea din Coreea de Sud

'Nu este unul din lucrurile de pe masa', a declarat Donald Trump intrebat, in Biroul Oval, despre o posibila reducere a numarului de soldati americani prezenti in peninsula. Circa 28.500 de militari americani sunt in prezent stationati in Coreea de Sud.

Donald Trump si Kim Jong Un, care s-au intalnit pentru prima data in iunie 2018 la Singapore, urmeaza sa tina al doilea summit la 27 si 28 februarie in capitala Vietnamului. Obiectivul afisat al Statelor Unite este de a se ajunge, la termen, la denuclearizarea Coreii de Nord.