Trump, decizie. Militari la granițele SUA Pentagonul va desfasura "cateva sute" de militari la frontiera cu Mexicul, a indicat joi un responsabil american, dupa ce presedintele Donald Trump a afirmat anterior pe Twitter ca va "trimite armata" la granita, in perspectiva apropierii de SUA a unei caravane formate din mii de migranti central-americani, noteaza AFP.



Potrivit canalului CNN, secretarul american al apararii Jim Mattis se pregateste sa trimita in regiune cel putin 800 de soldati suplimentari, dar nu se stie deocamdata daca acestia vor proveni din randul armatei permanente sau vor fi noi rezervisti din Garda nationala.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump are in vedere un plan de interzicere a intrarii migrantilor pe la frontiera de sud a SUA cu Mexicul precum si a acordarii de azil acestora, potrivit editiei de joi a cotidianului Washington Post, relateaza Reuters preluata de Agerpres. Pentagonul va desfasura…

- Presedintele american Donald Trump are in vedere un plan de interzicere a intrarii migrantilor pe la frontiera de sud a SUA cu Mexicul precum si a acordarii de azil acestora, potrivit editiei de joi a cotidianului Washington Post, relateaza Reuters. Pentagonul va desfasura "cateva sute" de militari…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca va "scoate armata" pentru a apara granita SUA, pe masura ce o caravana cu mii de migranti central-americani se apropie de frontiera dintre Mexic si Statele Unite, relateaza Reuters."Scot armata pentru aceasta Urgenta Nationala. Vor fi opriti!"…

- "Guatemala, Honduras si Salvador nu au fost capabile sa-si faca treaba si sa-i impiedice pe oameni sa-si paraseasca tarile pentru a veni in mod ilegal in SUA. Vom incepe sa taiem sau sa reducem in mod semnificativ enormul ajutor international pe care il acordam acestor tari", a indicat Trump intr-un…

- Presedintele american, Donald Trump, a somat, joi, Administratia mexicana sa opreasca afluxul de imigranti latino-americani, avertizand ca, in caz contrar, va mobiliza armata SUA pentru a inchide frontiera cu Mexicul."Ma uit la asaltul coordonat de Partidul Democrat (ei vor frontiere deschise…

- Presedintele american Donald Trump a salutat luni, intr-o postare pe Twitter, "noul acord comercial magnific" cu Mexicul si Canada, obtinut in ultimul moment in noaptea de duminica spre luni, relateaza AFP. "Este un super-acord pentru cele trei tari, care rezolva problemele si erorile NAFTA", a mai…

- E aproape ziua in care sangele de pe podeaua salii de presa va fi sangele de pe mainile presedintelui. Sunt cuvintele lui Bret Stephens, premiat cu Pulitzer, ex director al Jerusalem Post si comentator politic de varf al New York Times, Wall Street Journal si NBC. Si chiar din coloanele ziarului New…

- Guvernul mexican a cerut marti Statelor Unite o intarire a frontierei lor comune pentru a opri fluxul ilegal de arme care intra in tara, ca raspuns pentru Donald Trump, care a criticat criminalitatea tot mai mare din Mexic, relateaza AFP. "Daca ei ar blinda frontiera (de sud a) Statelor Unite, acest…