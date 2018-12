Trump, decizie colosală. Totul a fost stabilit prin telefon Convorbirea telefonica dintre Trump si Erdogan a avut loc pe 14 decembrie. Surse de la presedintia turca au afirmat ca cei doi lideri au convenit sa coopereze intr-un ''mod mai eficient'' in Siria. Discutiile au intervenit pe fondul unor amenintari sustinute privind lansarea unei noi ofensive in Siria, in regiunea din estul Eufratului, impotriva militiei kurde YPG (Unitatile de aparare a poporului), considerata drept terorista de catre Ankara, dar aliata a Washingtonului in lupta impotriva jihadistilor gruparii Stat Islamic (SI). Convorbire telefonica decisiva Convorbire telefonica decisiva

