- Ceea ce urmeaza sa-ti prezint este un amestec puternic care are capacitatea de a ucide toate bacteriile din corp, avand proprietati antivirale si antifungice si imbunatatind circulatia sangvina, scrie secretele.com. Citeste si Ce boli poti trata cu hrean Acest "amiral" al antibioticelor…

- Grecia cere sprijin Romaniei pentru eliberarea a doi militari Grecia a cerut astazi sprijinul României pentru eliberarea a doi militari din Fortele Armate Elene detinuti într-o închisoare din Turcia. Cei doi militari, un ofiter si un subofiter, au fost retinuti dupa ce au trecut…

- „Avem disponibile 287 posturi in servicii, dintre care 27 in comert, 66 in hoteluri si restaurante si 194 in alte activitati de servicii. In intervalul mentionat au fost anuntate vacante 117 de posturi in confectii, 244 in constructii, 90 in industrie si 19 in Sanatate si Asistenta Sociala", a adaugat…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega ofera pe pagina sa de facebook o interpretare aparte a votului din Italia in care au caștigat euroscepticii. ”Italia a votat. Rezultatele indica „o faza de euro-decepție”, dupa cum o descrie Nathalie Loiseau, ministrul francez pentru afaceri europene. Semnalul de…

- In urma Comunicarii publicate de catre Comisia Europeana 'Un nou cadru financiar multianual, modern si capabil sa asigure indeplinirea obiectivelor prioritare ale Uniunii dupa anul 2020' prin care se propun noi conditionalitati pentru accesarea fondurilor europene din urmatorul exercitiu financiar,…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Mircea Dusa, va participa, in zilele de 5 si 6 martie, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe in formatul ministrilor apararii din statele membre ale Uniunii Europene. Principala tema abordata in cadrul…

- Biroul procurorului special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni si trei firme din Rusia luna trecuta de amestec in alegerile prezidentiale americane din 2016 pentru a-l sustine pe Donald Trump.„Trebuie sa vad mai intai ce au facut. Dati-ne materiale, dati-ne informatii”, a spus Putin intr-un…

- Europa se pregateste sa impuna tarife pentru bourbon, motocicletele Harley-Davidson si blugii Levi's, ca reactie la taxele vamale anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importurile de otel si aluminiu, relateaza CNN Money.Citește și: SURSE - George Maior a provocat IMPLOZIE…

- Raluca Turcan a prezentat vineri, intr-o conferinta de presa, concluziile sale in urma vizitei la Bucuresti a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans. "Concluziile sunt cele pe care le asteptam: 1. Romania este sub o monitorizare extrem de atenta din partea Comisiei Europene…

- Uniunea Europeana (UE) va lua in considerare propriile sale tarife "de protectie" la importurile de otel si aluminiu, ca raspuns la decizia presedintele Donald Trump de a impune saptamana...

- Intr-o intalnire cu reprezentanti ai industriei americane la Casa Alba, Trump a promis sa reconstruiasca industriile americane ale oteluilui si aluminiului, scrie Reuters. El a subliniat ca aceste doua sectoare au fost tratate incorect de alte tari tomp de decenii. Trump a scris pe Twitter ca Statele…

- Apicultorii ar trebui sa beneficieze de un sprijin financiar mai consistent, iar fenomenul mierii contrafacute ar trebui combatut mult mai eficient, a declarat intr-un comunicat de presa eurodeputata Daciana Sarbu. "Numai produsele care contin 100% miere trebuie sa poata fi etichetate sub acest nume,…

- Romania va ajunge in acest an la un grad de absorbtie a fondurilor europene de peste 50% prin PNDR 2020, iar suma atrasa ar putea depasi 4,1 miliarde de euro, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, intr-o conferinta de presa. "Anul trecut, AFIR a avut un salt…

- Premierul Viorica Dancila (foto) a fost in vizita la Bruxelles si a reusit performanta de a sustine declaratii de presa alaturi de presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, dar si de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker (foto). E bine de reamintit ca fostul premier…

- Proiectul de document are obiectivul cresterii gradului de impozitare pentru companii precum Amazon, Google si Facebook, acuzate de tari ale Uniunii Europene ca achita impozite prea mici prin redirectionarea profiturilor spre state care au sisteme fiscale avantajoase, precum Luxemburg si Irlanda.Planul…

- Fiscul a pus ochii pe romanii care comanda pe internet sau telefonic bunuri din tarile din afara Uniunii Europene. Inspectorii ANAF au observat ca o parte dintre cei care vin sa-si ridice coletele din vama declara sume suspect de mici pentru a beneficia de scutirile de taxe. Cateva mii de romani au…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat vineri noi masuri ce au drept scop de a izola si mai mult Phenianul, demers survenit la cateva ore dupa sosirea fiicei sale Ivanka Trump in Coreea de Sud pentru ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice.Aceste sanctiuni vizeaza peste 50 de…

- Pe 14 ianuarie 2018, publicația cristoiublog.ro transmitea Reprezentanței Comisiei Europene (CE) la București, o solicitare de informații publice pe marginea investigației desfașurata de Comisia McCaul (SUA) pe teritoriul Uniunii Europene: reamintim ca Michael McCaul (congresman R-Texas) raportase in…

- Afirmatiile Statelor Unite potrivit carora Rusia isi sporeste capacitatile in Marea Neagra sunt "clar o minciuna", a declarat marti, pentru agentia de presa oficiala rusa RIA Novosti, Evgheni Serebrennikov, vicepresedintele Comisiei pentru aparare si securitate din Consiliul Federatiei (camera superioara…

- Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta informeaza persoanele fizice ca a inceput distribuirea deciziilor de impunere ce contin cuantumul impozitelor si taxelor locale datorate in anul 2018. Potrivit SPIT Constanta, anul acesta au fost tiparite aproximativ 160.000 decizii pentru persoanele fizice,…

- Presedintele Donald Trump afirma ca nimeni din echipa sa de campanie nu a facut ceva rau. Este prima reactie dupa ce, ieri, 13 rusi au fost acuzati oficial de amestec in alegerile americane.

- Mihaela Buzarnescu (43 WTA) a reusit o victorie entuziasmanta in runda a doua a turneului "Premier 5" de la Doha, reusind sa o invinga pe Jelena Ostapenko (favorita numarul 6), detinatoarea titlului de la Roland Garros, scor 6-1, 6-3.Se actualizeaza.

- Crescatorii care vor sa-și promoveze produsele din fermele de ovine sau de caprine pot beneficia de un ajutor financiar european. Bugetul alocat, la nivel european, sectorului carnii de ovine și caprine este de 6 milioane euro, din care 2 milioane euro sunt prevazute pentru programele simple de promovare…

- Mai multi lideri din agentiile americane de informatii au avertizeaza ca Rusia va incerca sa intervina in alegerile americane din 2018, folosindu-se de retelele sociale pentru a raspandi propaganda si stiri false, la fel cum a facut in campania din 2016, relateaza Reuters.

- Organizatiile reprezentative din sectorul agroalimentar pot crea proiecte in vederea obtinerii de finantare pentru programe de informare si promovare, se arata intr-un comunicat transmis joi de Ministerul Agriculturii. Pentru anul 2018, Comisia Europeana a adoptat Programul de lucru cu…

- Avocatii presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, l-au sfatuit sa refuze orice intrevedere cu echipa anchetatorului Robert Mueller in privinta investigatiei privind implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale, relateaza New York Times.

- Comisia Europeana va lansa in luna mai o campanie de testare a produselor alimentare in 16 tari ale Uniunii Europene, pe fondul acuzatiilor privind calitatea inferioara a marfurilor vindute in Europa de Est, anunta Vera Jourova, comisarul UE pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen. "Comisia…

- Veniturile guvernamentale din taxele de mediu in statele membre ale Uniunii Europene s-au ridicat la 364,4 miliarde de euro in 2016, comparativ cu 296,5 miliarde de euro in 2006, iar in aceasta perioada ponderea taxelor de mediu in totalul taxelor si contributiilor a scazut de la 6,4% in 2006 la…

- Mii de angajati ai Agentiei ONU pentru refugiati palestinieni (UNRWA) au protestat luni in Fasia Gaza fata de decizia americana de a bloca ajutoare in valoare de zeci de milioane de dolari, au constatat jurnalisti AFP. Intr-un context de vii tensiuni americano-palestiniene, administratia Trump a…

- Forte ale politiei ruse au patruns duminica in sediul de campanie din Moscova al principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, si au inceput sa interogheze persoanele aflate inauntru, potrivit imaginilor difuzate online de sustinatori ai lui Navalnii, relateaza Reuters.Roman Rubanov,…

- Primaria Oradea va premia persoanele care vor plati online taxele și impozitele datorate pe anul 2018 pana la data de 31 martie, acordand saptamanal, prin tragere la sorți, un voucher, constand intr-un bilet de familie pentru o zi la Aquapark Nymphaea, arata news.ro. Primarul municipiului Oradea, Ilie…

- "Suntem socati si profund intristrati", a declarat Pat Kelleher, directorul general al Federatiei americane de hochei pe gheata. "Impactul sau asupra sportului nostru si, chiar mai important, asupra oamenilor si jucatorilor, este imposibil de masurat", a adaugat acesta. Jim Johannson, fost…

- Companiile americane au „adapostit” pentru mult timp profiturile de peste hotare in alte tari. Acum vine scadenta facturii, scrie The Wall Street Journal. Revizuirea fiscala din decembrie anul trecut din SUA a dat multor companii americane ceea ce au vrut pe partea de taxe si impozite. Insa,…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Harghita au aplicat, de la inceputul anului, amenzi in valoare 91.000 lei, in urma unor controale pentru combaterea evaziunii fiscale. Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a declarat joi ca…

- Taxify elimina taxele suplimentare aplicate pentru cursele catre Aeroportul International “Henri Coanda” si localitatea Otopeni, conform unui mesaj transmis de catre companie. 0 0 0 0 0 0

- Presedintele american Donald Trump intentioneaza sa participe la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, care va avea loc in perioada 22-26 ianuarie, a anuntat marti Casa Alba, potrivit AFP si Reuters. Presedintele american "va profita de ocazie pentru a-si prezenta programul sau 'America…

- Incepand de miercuri, 10 ianuarie, persoanele fizice si cele juridice din municipiul Lugoj se pot prezenta la casieria Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Primariei Lugoj pentru a-si achita impozitele si taxele locale pentru 2018. Impozitele si taxele se platesc anual, in doua rate egale,…

- Astfel, in luna decembrie 2017, comisarii CJPC Bihor au desfasurat o actiune tematica de control privind calitatea, modul de comercializare si etichetare a alimentelor specifice Sarbatorilor de iarna: produse din carne, produse zaharoase, ciocolata si produse din ciocolata, produse de cofetarie…

- Instituțiile aflate in subordinea Consiliului Județean Bacau și-au stabilit taxele pe care le vor aplica in noul an și care vor constitui venituri proprii. Astfel, Complexul Muzeal de Istorie „Iulian Antonescu” a majorat cu 25 la suta taxa pentru descarcare de sarcina arheologica, mai exact de la 400…

- Emisarul presedintelui rus Vladimir Putin pentru Siria, Aleksandr Lavrentiev, a declarat joi, la Astana, ca in prezent nu exista niciun motiv pentru ca fortele SUA sa mai ramana in Siria, transmite Reuters. Oficialul rus, care se afla in capitala kazaha Astana pentru o noua runda de negocieri de…

- Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Pitești de joi, 21 decembrie, s-a aflat, printre altele, și proiectul de Hotarare initiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.139 din 27.04.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2018, proiect adoptat…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a adoptat miercuri o decizie asteptata cu nerabdare de serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber, pentru ca aceasta clarifica daca firma americana trebuie sa respecte aceleasi reglementari ca si cele impuse firmelor de taxi.

- Taxele stabilite de consiliul parohial se refera doar la sumele platite de credincioși pentru concesionarea și intreținerea locurilor de inmormantare din cimitire, scrie antena3.ro. Citeste si BUGET 2018: ce salarii vor avea angajatii BOR Contribuțiile benevole reprezinta sumele oferite…

- Restricții cu privire la comercializarea produselor de lux in mediul online Evolutia rapida a pietelor online din ultimii ani a impus o regandire a formelor de comercializare a produselor si serviciilor. O data cu aceasta, apare necesara si adaptarea cadrului juridic existent, acordandu-se o atentie…

- Președintele Donald Trump "a spus clar in mai multe randuri ca doua țari ca Rusia și SUA nu-și pot permite sa nu aiba o relație productiva, insa in prezent nu este cazul și știm cu toții de ce", a spus el la o reuniune in fața funcționarilor Departamentului de Stat, facandu-și bilanțul ca șef al…