- 'Vom incerca cu aceasta coalitie (...) sa oferim o escorta militara navala navelor comerciale' pentru a garanta libertatea navigatiei in aceasta zona strategica pentru transportul de petrol, a explicat generalul Mark Milley in fata unei comisii a Senatului care urma sa-i confirme numirea in functia…

- ​Progresul înregistrat în cadrul negocierilor menite sa salveze Acordul Nuclear nu este suficient pentru a convinge Iranul sa își schimbe planul de a renunța rând pe rând la respectarea prevederilor acordului, a transmis Abbas Araqchi, adjunct al ministrului iranian de…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat vineri ca ''nu exista nicio presiune'' pentru a solutiona tensiunile dintre SUA si Iran care au creat ingrijorari privind o escaladare a acestora in regiunea Golfului, relateaza AFP. ''Avem mult timp. Nu este nimic urgent, au timp",…

- Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat joi Iranul impotriva retragerii din tratatul nuclear semnat in 2015, adaugand ca va ține discuții privind eforturile de a evita escaladarile tensiunilor intre Teheran și Washington, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Aliații…

- SUA au anuntat luni sanctiuni "dure" impotriva ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, si a mai multor inalti responsabili a Gardienilor Revolutiei, lovind in conducerea Republicii Islamice pentru a face sa creasca presiunea asupra Teheranului, noteaza AFP. Presedintele american…

- Președintele SUA, Donald Trump, nu este interesat de repetarea intervenției militare din Irak in criza cu Iranul, comenteaza experți citați de cotidianul Financial Times citate de Mediafax, analizand ce opțiuni are Administrația de la Washington in criza cu regimul de la Teheran.Vezi și: Viorica…

- Statele Unite au lansat in aceasta saptamana atacuri cibernetice impotriva sistemelor de lansare a rachetelor si unei retele de spionaj iraniene, dupa distrugerea de catre Teheran a unei drone americane, au informat sambata media americane, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Presedintele SUA,…

- Presedintele SUA Donald Trump, aflat in vizita in Japonia, a adoptat luni un ton conciliant in fata tensiunilor in crestere cu Iranul, dand asigurari ca Washingtonul nu doreste o schimbare de regim la Teheran, si s-a declarat optimist in privinta intentiilor Coreei de Nord, apreciind "inteligenta" liderului…