Stiri pe aceeasi tema

- Turbulenta, mediocra și perfecta minciuna a fost aceasta guvernare May. Nu numai ca lasa un regat in ruine ,dar eșecul sau ca prim ministru va fi decontat de milioane de oameni, incluzand de catre romanii care astazi muncesc și traiesc in UK. Caci mediocritate lașa se poate numi acțiunea politica…

- 'Theresa May va fi prim-ministru atunci cand il va intampina (pe presedintele american) si pe buna dreptate', a afirmat Hunt, intrebat de jurnalisti la cine se asteapta sa fie prim-ministru atunci cand Trump isi va incepe vizita de stat in Marea Britanie la 3 iunie. Premierul Theresa May…

- Toti europenii sunt invitati în luna mai sa îsi aleaga reprezentantii în Parlamentul UE. Dar nu vor vota cu totii în acelasi mod, scrie Le Monde, citat de Rador.A fost nevoie sa asteptam anul 1979 pentru ca primele alegeri europene sa poata fi organizate. Înainte de…

- Un fermier de fructe pro-Brexit, care se bazeaza pe forta de munca din Europa de Est, a spus ca "ar putea fi ca si mort" daca nu poate obtine lucratorii de care are nevoie. David Figgis a spus ca a votat pentru ceea ce considera ca este "mai bine pentru tara mea", dar a adaugat:…

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, si omologul sau german, Heiko Maas, au cerut marti mai multa claritate in Regatul Unit in privinta Brexit-ului, dupa o noua solicitare de amanare din partea premierului britanic, Theresa May, relateaza AFP. "In definitiv, trebuie sa asteptam ce decide…

- Partidul Laburist din Marea Britanie a anuntat joi ca nu va sustine acordul propus de premierul Theresa May cu privire la Brexit daca sefa guvernului ii cere parlamentului sa supuna la vot doar 'elementul de divort', nu si declaratia cu privire la viitoarea relatie dintre Londra si Bruxelles,…

- Marea Britanie trebuie sa participe la alegerile pentru Parlamentul European din luna mai daca data retragerii sale din Uniunea Europeana va fi amanata pana dupa 1 iulie, a apreciat delegatul Austriei la negocierile cu privire la Brexit, intr-un interviu aparut sambata si preluat de Reuters. Se asteapta…

- Președintele Consiliului European a distribuit pe Facebook scrisoarea primita de la o fetița din Marea Britanie, inainte de Brexit. Fotografia a fost postata in contextul in care parlamentarii britanici urmeaza sa voteze astazi daca UK iese din Uniunea Europeana fara niciun acord. "Draga domnule Tusk,…