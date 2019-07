Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a condamnat marti, intr-un interviu acordat jurnalului The Hill, citat de cotidianul L'Equipe, atitudinea jucatoarei Megan Rapinoe, care nu canta imnul tarii sale la Cupa Mondiala feminina de fotbal din Franta in

- ''Invit clasa politica, societatea civila si personalitatile patriotice nationale (...) sa opteze pentru calea dialogului inclusiv'' pentru a organiza, ''cat mai repede'', ''viitoarele alegeri prezidentiale la termen'', a declarat Bensalah intr-un discurs catre natiune transmis de televiziunea oficiala.…

- Fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, a incasat in 2018 venituri in valoare de 775.248 lei, aproximativ 14.000 euro/luna. Este vorba de venituri din pensii, salarii si indemnizatii primite de la Ministerul Justitiei, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi si Consiliul Superior al Magistraturii.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, in discursul rostit in prezenta Papei ca, in urma cu o saptamana, destinul european a fost confirmat cu forta de romanii din tara si din strainatate si ca trebuie sa avem grija de casa noastra, Europa.

- Republica Moldova este interesata ca Parteneriatul Estic sa fie o inițiativa ce are viziune de lunga durata. Declaratia a fost facuta de premierul Pavel Filip la Conferința de nivel inalt privind Parteneriatul Estic.

- Priscillia Ludosky, figura proeminenta si unul din fondatorii miscarii "vestelor galbene", a criticat mai multe din anunturile facute joi de presedintele Emmanuel Macron intr-o conferinta de presa si a solicitat continuarea protestelor in toata Franta, in pofida concesiilor pe care seful statului le-a…

- ”Discursul lui Orban- un morman de prostie! Sa spui ca in unele județe oamenii sunt mai educați și in alte județe, pe care le-a enumerat, oamenii sunt needucați, este noaptea mintii! Același Orban care a jignit pe toți oamenii de la țara, in alt discurs, cand a spus ca ei vin de la coada vacii...”…

- Prefectul de Buzau, Carmen Ichim, a declarat, vineri, ca impuscarea ursului din comuna Colti s-a facut conform legii, iar declaratiile ministrului Mediului, Gratiela Gavrilescu, sunt politice si nu ar trebui sa arunce vina asupra institutiilor, relateaza News.ro.Citeste si: Cetatean iordanian,…