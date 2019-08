Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Igor Dodon, urmarește atent evenimentele din lume și a transmis un mesaj de condoleanțe omologului sau american Donald Trump in legatura cu atacurile armate comise in mai multe regiuni ale țarii, soldate cu zeci de morți și raniți.

- Guvernatorul democrat al statului California a promulgat marti o lege care ar urma sa il impiedice pe Donald Trump sa figureze in acest stat pe buletinele de vot in cadrul alegerilor primare din partid in vederea participarii la scrutinul prezidential, daca nu isi publica declaratiile de impozit,…

- Camera inferioara a Congresului american, majoritar democrata, a adoptat marti o motiune condamnand "comentariile rasiste" ale presedintelui Donald Trump, o acuzatie pe care a respins-o, continuand, totusi, sa atace violent patru alese democrate provenite din randul minoritatilor, noteaza AFP potrivit…

- Aproape un utilizator american de Twiter din cinci (19%) este abonat al contului oficial al presedintelui Donald Trump, urmat de 62 de milioane de utilizatori pe reteaua de socializare, potrivit unei anchete publicate luni de Pew Research Center, relateaza AFP.

- 'Avem o desfasurare totala, de la Garda Nationala pana la membri ai armatei, de aproape 15.000 de oameni in nordul tarii', a declarat ministrul intr-o conferinta de presa in prezenta presedintelui mexican Andres Manuel Lopez Obrador. Intrebat despre posibilitatea pentru armata si Garda Nationala…

- Suma a fost anuntata miercuri de Ronna McDaniel, presedinta Partidului Democrat, in dimineata de dupa lansarea campaniei de catre Trump printr-un miting masiv in Florida.Dintre democrati, fostul vicepresedinte Joe Biden a adunat putin peste 6 milioane de dolari in primele 24 de ore de la…

- Mii de britanici au protestat la Londra, odata cu venirea președintelui SUA, Donald Trump. Manifestanții au inceput sa fluture pancartele, in timp ce premierul Theresa May statea de vorba cu liderul...

- Secretarul de Stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, si Jared Kushner, ginerele presedintelui Donald Trump si consilier pentru Orientul Mijlociu, participa la cea de-a 67-a reuniune anuala a grupului Bilderberg, la care discutiile sunt in mod traditional secrete, relateaza New York Times.Pompeo…