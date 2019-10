Trump critica Apple pentru ca noile modele iPhone nu mai au buton

Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit trebuie sa desemneze un comisar european in cazul in care face parte in continuare din Uniunea Europeana (UE) dupa 31 octombrie, a declarat joi viitoarea sefa a Comisiei Europene (CE) Ursula Von der Leyen. Mandatul lui Jean-Claude Juncker se incheie la 31 octombrie, data la care…

- Twitter a transmis, marti, ca adresele de e-mail si numerele de telefon incarcate de utilizatori pentru a raspunde cerintelor de securitate ale paltformei au fost folosite ... "din neatentie" in scopuri publicitare. Reteaua de micro-blogging a spus ca eroarea a fost indreptata incepand din…

- Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a declarat marti, dupa o intalnire cu premierul britanic Boris Johnson, ca "nu exista progrese" in convorbirile privind o iesire ordonata a Marii Britanii din UE. Sassoli a spus ca Johnson i-a dat raspunsuri vagi la intrebarile sale privind…

- O curte de justitie din Turcia a condamnat vineri la inchisoare un proeminent reprezentant al Opozitiei, fiind acuzat intre altele ca l-a insultat pe presedintele Recep Erdogan si ca a facut propaganda terorista. Canan Kaftancioglu, sefa filialei din Istanbul a Partidului Republican al Poporului,…

- Iranul va raspunde intotdeauna negativ oricarei oferte de discutii bilaterale cu Statele Unite, a declarat marti presedintele Hassan Rouhani. "Nicio clipa nu a fost luata vreo decizie privind discutii cu Statele Unite si au fost multe propuneri pentru discutii, dar raspunsul nostru va fi mereu…

- Google a anuntat ca a dezactivat 210 canale de YouTube care coordonau o campanie de propaganda privind protestele din Hong Kong. Compania a dezactivat grupul de canale care actionau "intr-o campanie coordonata de influentare". Anuntul a fost facut la trei zile dupa ce Facebook si Twitter au…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni, in timpul vizitei efectuate in Franta de omologul sau rus Vladimir Putin, pentru o apropiere intre Uniunea Europeana si Rusia si o regasire a increderii intr-o ordine internationala aflata in "recompunere", transmite AFP. In pofida "neintelegerilor…

- Rezerva Federala a SUA a redus miercuri rata dobanzii de referinta cu un sfert de punct procentual, in linie cu estimarile analistilor, dar presedintele Fed, Jerome Powell, a indicat ca decizia ar putea sa nu reprezinte startul unei campanii indelungate pentru a contracara amenintarile la adresa economiei…