Stiri pe aceeasi tema

- ''Condamnam violenta si le solicitam tuturor partilor sa dea dovada de retinere, dar ramanem hotarati in sprijinirea libertatii de exprimare si a libertatii de reunire pasnica in Hong Kong'', a spus un purtator de cuvant al diplomatiei americane. Acesta a respins categoric ''acuzatiile false…

- Presedintele american Donald Trump a respins marti ingrijorarile legate de razboiul comercial de lunga durata cu China, in timp ce Beijingul a avertizat ca decizia Washingtonului de a-l eticheta drept manipulator de moneda ar provoca haos pe pietele financiare, transmite Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a respins ingrijorarile privind un razboi comercial prelungit cu China, declarand ca SUA "sunt intr-o pozitie foarte solida", la o zi dupa ce administratia sa a sporit tensiunile etichetand Beijingul drept manipulator valutar, transmite Reuters prleuat de agerpres.…

- Beijingul a emis marti un avertisment dur catre protestatarii din Hong Kong, amenintand ca "cei ce se joaca cu focul vor pieri de foc", transmit agentiile internationale de presa, preluate de agerpresVezi și: SONDAJ telefonic IMAS - Klaus Iohannis DEFILEAZA la prezidențiale: alianța USR-PLUS…

- Beijingul a emis marti un avertisment dur catre protestatarii din Hong Kong, amenintand ca "cei ce se joaca cu focul vor pieri de foc", transmit agentiile internationale de presa. Biroul pentru Hong Kong si Macao al guvernului chinez, prin purtatorul de cuvant Yang Guang, s-a referit la "o mana de actori…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari sambata ca "lucrurile merg foarte bine cu China", aparandu-si strategia economica, la doua zile dupa ce a anuntat extinderea taxelor vamale asupra tuturor importurilor chineze, relateaza AFP si Reuters. "Lucrurile merg foarte bine cu China. Ei ne platesc…

- Peste 1.000 de persoane, majoritatea studenti imbracati in negru, s-au adunat in fata cladirilor guvernamentale in Hong Kong vineri pentru a protesta fata de un controversat proiect de lege care ar permite extradarea infractorilor in China, relateaza Reuters potrivit news.ro.Activistii au cerut…

- China "se gandeste in mod serios" la posibilitatea restrictionarii exporturilor de metale rare spre SUA, a declarat marti editorul sef al tabloidului chinez Global Times, preluat de Reuters. China a fost responsabilă pentru 80% din metalele rare, un grup de 17 elemente chimice utilizate…