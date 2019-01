Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor din SUA va trece sub controlul democratilor, in timp ce republicanii presedintelui Donald Trump ar urma sa isi pastreze majoritatea in Senat, conform previziunilor transmise dupa alegerile de la mijloc de mandat de marti de...

- Americanii si-au ales membrii Camerei Reprezentantilor si o treime din senatori. Urnele s-au inchis in urma cu putin timp in statele aflate pe Coasta de Vest, in timp ce votul continua in Hawaii si Alaska.

- Presedintele american Donald Trump a revendicat marti seara un ‘imens succes’ electoral si le-a multumit sustinatorilor sai intr-o scurta postare pe Twitter, transmite AFP. Democratii au preluat controlul Camerei Reprezentantilor, in timp ce republicanii pastreaza Senatul dupa alegerile de la mijloc…

- Democratii preiau controlul asupra Camerei Reprezentantilor in urma alegerilor de la jumatate de mandat, potrivit unei proiectii Fox News si ale altor publicatii americane, o lovitura dura aplicata presedintelui Donald Trump, relateaza Reuters preluat de news.

- Democratii inregistrau marti seara doua prime victorii in alegerile de la mijlocul mandatului, fapt care le alimenteaza sperantele intr o revansa politica la doi ani de la succesul surpriza al lui Donald Trump, noteaza AFP. Democratii au nevoie sa castige 23 de mandate detinute pana in prezent de republicani…

- O mare incertitudine politica domnește in Statele Unite, cu cinci zile inainte de alegerile pentru Congres: ultimele sondaje indica in continuare dueluri inca extrem de indecise chiar daca democrații pastreaza avantajul pentru controlul Camerei Reprezentanților iar republicanii pentru Senat, scrie AFP.