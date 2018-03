Trump continua sa atace Amazon pe Twitter, iar actiunile companiei se duc in jos

Stiri pe aceeasi tema

- Terry Myerson, directorul responsabil de programul Windows, a fost demis de compania Microsoft in cadrul unui proces de restructurare, informeaza site-ul Axios.com.Rajesh Jha va asuma atributii care vor include Windows, iar Joe Belfiore va fi director operational pentru acest produs.…

- Președintele Donald Trump și-a exprimat joi „îngrijorarea„ legata de valoarea mici a impozitelor pe care le platește Amazon în Statele Unite, dupa ce zvonurile legate de o intenție a sa de frâna dominația gigantului internet a provocat caderea cotației acțiunilor grupului…

- Actiunile Amazon.com au scazut miercuri cu pana la 7,4%, reducand capitalizarea gigantului de comert online cu 53 de miliarde de dolari, in urma unui avertisment al presedintelui Donald Trump, care a indicat posibila intentie a acestuia de a schimba regimul fiscal de care beneficiaza compania.…

- Presedintele Donald Trump este „obsedat” cu Amazon, arata un nou raport, si cauta masuri legale pentru a dobori gigantul, potrivit Business Insider. Potrivit lui Jonathan Swan, de la publicatia Axios, Trump crede ca Amazon este o forta negativa pentru retailerii locali si vrea sa gaseasca…

- China l-a informat marti pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, despre vizita la Beijing a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a facut cunoscut Casa Alba, intr-un comunicat citat de Reuters. Informarea a cuprins si un mesaj personal pentru Trump de la omologul sau chinez, Xi Jinping.…

- Presedintele american, Donald Trump, ii va primi la Washington, pe 3 aprilie, pe liderii Estoniei, Letoniei si Lituaniei, pentru a marca centenarul independentei celor trei tari, a informat luni Casa Alba, citata de agentia EFE. "Presedintele Trump si cei trei sefi de stat vor sarbatori centenarul independentei…

- Președintele Donald Trump a declarat ca a semnat vineri bugetul de cheltuieli de 1,3 trilioane de dolari, deși spune ca este nemulțumit de multe dintre prevederile din el și amenința Congresul ca este ultima data cand accepta așa ceva, scrie CNBC. Președintele a aprobat bugetul de cheltuiei al Statelor…

- Uniunea Europeana are sanse sa-si asigure exceptarea de la noile tarife la importurile de otel si aluminiu ce vor fi impuse de vineri de Statele Unite, a anuntat ministrul german al Economiei, Peter Altmaier. "Cred ca de fapt avem o sansa sa prevenim ca aceste tarife sa-si faca efectul", a…

- Dupa ce zilele trecute aparea in ipostaze dragastoase alaturi de soțul sau, Donald Trump, care o ajuta sa pașeasca pe tocuri pe gazonul din fața Casei Albe, acum Melania Trump este gazda primului sau eveniment despre tehnologie și securitate online. Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii a fost…

- Mahmoud Abbas a avut aceasta iesire violenta la adresa lui David Friedman intr-un moment in care Administratia Trump este posibil sa isi prezinte in curand planul de pace pentru palestinieni.Dupa mai multe decizii aratand, in opinia lor, orientarea pro-israeliana a administratiei Trump,…

- Compania aeriana irlandeza Ryanair, cel mai mare operator aerian low-cost din Europa , scoate și Craiova din programul de iarna, dupa ce a luat aceeași decizie și in legatura cu Oradea și a inchis baza de la Timișoara, scrie Profit.ro. Decizia de a nu mai opera pe aeroportul din Oradea a fost luată…

- Zvonuri privind o posibila demitere a generalului H.R. McMaster circula de mai multe saptamani in mass-media americane. Insa de aceasta data, Trump a luat decizia de a-l demite "si discuta intens cu potentialii inlocuitori ai acestuia", a scris Washington Post, citand cinci surse "informate in legatura…

- Averea lui Ion Țiriac a crescut la 1,2 miliarde de dolari, potrivit topului miliardarilor publicat marți de catre revista americana Forbes . Acesta apare pe locul 1.867 la nivel mondial, insa este singurul roman din clasament. In topul de anul trecut, Țiriac avea o avere estimata la 1,1 miliarde de…

- "Exista programe pentru rachete care se pot deplasa pe cateva sute de kilometri, care nu sunt compatibile cu rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU si care depasesc nevoia Iranului de a isi proteja frontierele", a declarat Jean-Yves Le Drian reporterilor inainte de a efectua, luni, o vizita…

- Cel mai bogat om din China la ora actuala este CEO-ul "Facebook-ului chinezesc". Averea lui Ma Huateng, seful Tencent, a crescut de peste doua ori anul trecut, la 47 de miliarde de dolari, conform unui raport publicat in aceasta saptamana de firma de cercetare Hurun Report din Shanghai, care…

- Individul care s-a impuscat sambata dupa-amiaza in fata Casei Albe a murit, a anuntat Politia din capitala Statelor Unite, citata de CBS News. Autoritatile americane incearca sa afle din ce cauza s-a impuscat barbatul in fata Presedintiei SUA. Numele persoanei decedate nu a fost dezvaluit…

- Casa Alba a fost izolata sambata cu un perimetru de securitate, dupa ce in apropierea edificiului au fost trase focuri de arma, transmite AFP. Presedintele Donald Trump nu se afla acolo in momentul incidentului, el petrecand weekend-ul la resedinta sa de la Mar-a-Lago, in Florida, conform Agerpres.Citeste…

- Administratia Trump intentioneaza sa vanda Kievului rachete antitanc, inclusiv sistemul avansat Javelin, arme pe care trupele ucrainene le-ar putea folosi in lupta impotriva separatistilor sustinuti de rusi. Departamentul de Stat si-a anuntat oficial, joi, intentia de a trimite armele intr-o…

- NSA nu a primit niciodata unda verde de la Casa Alba sa le raspunda serviciilor ruse acuzate de amestec in campania prezidentiala americana, a anuntat directorul principalei agentii de informatii militare americane, scrie AFP, citat de News.ro . ”Este adevarat ca nu am adoptat acelasi comportament”…

- Presedintele Donald Trump nu le-a ordonat serviciilor de securitate din SUA sa opreasca atacurile cibernetice atribuite Rusiei, a declarat marti Mike Rogers, directorul Agentiei pentru Siguranta Nationala (NSA) si seful Comandamentului cibernetic al Pentagonului, relateaza site-ul Axios.com.

- Emmanuel Macron va avea dreptul la "prima vizita de stat", care include o ceremonie oficiala si un dineu, organizata de presedintele american de la instalarea sa la putere in ianuarie 2017."Aceasta vizita va contribui la intarirea cooperarii dintre Statele Unite si Franta in privinta chestiunilor…

- Administratia de la Washington a sugerat ca Guvernul ar putea avea banii necesari pentru a finanta pregatirea si dotarea cu arme a unui milion de profesori din Statele Unite. Afirmatiile vin in contextul in care presedintele Donald Trump a declarat ca profesorii ar trebui inarmati, ca raspuns…

- Acțiunile Amazon au depașit, pentru prima data pragul de 1.500 de dolari, inregistrand nivelul record de 1.503,49 dolari, potrivit CNBC Bloomberg. Titlurile gigantului american in domeniul comertului online si-au revenit complet dupa recentele turbulente de pe pietele financiare si inregistreaza…

- Presedintele Donald Trump sustine eforturile de imbunatatire a sistemului de verificare a antecendetelor pentru persoanele care cumpara arme de foc, conform secretarului de presa adjunct al Casei Albe, Raj Shah, scrie CNN.

- Ropharma (RPH), compania farmaceutica controlata de omul de afaceri Mihai Miron, a realizat in 2017 venituri din exploatare de 490,7 milioane lei, in crestere cu 4% fata de 2016, si a obtinut un profit de 8,94 milioane lei, cu 314.090 lei mai mult decat in 2016, echivalentul unei cresteri de 4%.…

- La o zi dupa atacul de la liceul din Parkland, Florida, in urma caruia 17 persoane și-au pierdut viața, președintele Statelor Unite a ținut o confrința de presa in cadrul careia a transmis un mesaj tuturor copiilor din SUA, scrie CNN. Președintele Donald Trump s-a adresat direct copiilor din intreaga…

- Romcarbon Buzau (ROCE), companie ce are drept domeniu de activitate fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic, a inre­gistrat in 2017 un profit net de 5,08 milioane lei, plus 4% fata de 2016, la afaceri de 198 mil. lei, in crestere cu 9% comparativ cu raportarea din anul precedent.…

- Președintele Donald Trump dorește sa puna capat finanțarii Stației Spațiale Internaționale (ISS) de catre Statele Unite și dorește sa o treaca in mediul privat dupa 2025. Aceste planuri reies din propunerea sa de buget pentru 2019, scrie BBC News. Președinte american a propus in bugetul pe 2019 alocarea…

- Ar putea deveni Statia Spatiala Internationala o intreprindere comerciala condusa de industria privata? Aceasta este dorinta Casei Albe, care spera sa puna capat finantarii pentru programul foarte costisitor in cativa ani, relateaza Washington Post in editia sa online. Planul american, scrie ziarul,…

- Fostul agent MI6 Christopher Steele, este cel care a dezvaluit ca Rusia are informații compromițatoare impotrvia lui Donald Trump. Washington Post a informat ca Steele a dat FBI-ului doar o parte din textul despre Trump și Rusia. Totodata, dosarul care a ajuns la FBI nu a ajuns din afara Statelor…

- Presedintele Donald Trump a cerut organizarea unei parade militare la Washington, similara cu cea la care acesta a participat in luna iulie, la Paris, au declarat, marti, purtatorul de cuvant al Pentagonului, Charlie Summers, si cel al Casei Albe.

- Presedintele Donald Trump doreste sa se organizeze o defilare militara care sa etaleze puterea militara americana si care sa-i sublinieze astfel rolul de comandant suprem, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP conform News.ro . ”Presedintele Trump este complet solidar cu militarii care isi risca viata…

- Fosta prima doamna a Statelor Unite, Michelle Obama, a dezvaluit joi, in prima aparitie televizata dupa ce a parasit Casa Alba anul trecut, ce se afla in cutia pe care a primit-o de la Melania Trump in timpul ceremoniei de investire, informeaza DPA. Michelle Obama a spus ca darul pe care l-a…

- Una dintre cele mai faimoase pisici din lume, in special datorita aspectului sau mereu morocanos, Tardar Sauce, alias Grumpy Cat, a devenit si mai ''incruntata'' dupa ce o companie specializata in comertul cu cafea i-a folosit in mod abuziv chipul pe eticheta unor produse. …

- Cresterea masiva a numarului de abonati din ultimul trimestru a antrenat o crestere a pretului actiunilor Netflix care au dus valoarea de piata a companiei la peste 100 de miliarde de dolari. Ultimul trimestru din 2017 a fost şi cel mai bun pentru Netflix, compania americană atrăgând…

- Regimul din Kosovo va suferi consecinte dure daca renunta la instanta pentru crimele de razboi, a avertizat, miercuri, ambasadorul Statelor Unite in Kosovo, Greg Delawie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Pentru prima oara, Netflix s-a clasat pe primul loc anul trecut in topul aplicatiilor in functie de incasarile realizate, transmite News.ro . Compania de analiza a pietei aplicatiilor pentru dispozitive mobile Sensor Tower a dat publicitatii topul aplicatiilor pentru anul trecut pe baza veniturilor…

- 7-Eleven a fost denumita a doua cea mai populara franciza din lume in topul Franchise 500 realizat de publicatia Entrepreneur. Magazinele 7-Eleven isi au originea in 1927, cand un angajat al companiei de gheata Southland Ice Company, din Dallas, Texas, a inceput sa vanda lapte, paine si…

- Un nou comentariu al președintelui Trump a infuriat opinia publica din Satele Unite. Potrivit presei americane, intr-o intrevedere cu ușile inchise, președintele s-a referit la țarile africane drept “cocini de țari” și le-a spus consilierilor ca vrea sa interzica intrarea in SUA a imigranților de pe…

- Ziariștii de la Washington Post trag un semnal de alarma asupra efectelor negative pe care elogierea conducatorilor le are asupra societații. Intr-un editorial care vorbește despre comportamentul subordonaților lui Trump, publicația americana avertizeaza ca liderul de la Casa Alba a ajuns sa fie glorificat…

- "Contestarea in instanta din partea Fondului Proprietatea fusese depusa la Tribunalul Bucuresti, atat pe cale de ordonanta presedintiala, cat si pe cale de proces civil. La data de 23 noiembrie 2017, Tribunalul Bucuresti a dat castig de cauza Postei Romane, in prima instanta, prin respingerea ca…

- Electrica va contesta in instanta amenda de 10,801 milioane de lei, reprezentand 2,98% din cifra de afaceri totala aferenta anului financiar 2016, aplicata de Consiliul Concurentei, in urma unei investigatii extinse privind comercializarea de contoare si echipamente conexe de masurare a energiei…

- Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, afirma ca actualul presedinte al Statelor Unite nu are credibilitate si ca subordonatii acestuia il considera "precum un copil". Donald Trump nu are credibilitate, toti subordonatii "spun ca se comporta precum un copil", a…