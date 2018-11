Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat, vineri, ca este „foarte jignitor“ ca presedintele francez Emmanuel Macron sa sugereze ca Europa ar trebui sa-si creeze propria armata pentru a se proteja de potentiali dusmani, inclusiv Statele Unite, potrivit Reuters.

- O armata a Uniunii Europene va fi probabil formata candva, a precizat marti Comisia Europeana, dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat intr-un interviu ca Europa nu va putea sa se apere fara ''o armata europeana adevarata'', informeaza Reuters. Presedintele Comisiei Europene,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat - intr-un interviu difuzat marti de postul de radio Europe 1 - ca Europa nu va putea sa se apere fara ''o armata europeana adevarata'', relateaza AFP. ''Europenii nu vor fi aparati daca nu se decide constituirea unei…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca va "scoate armata" pentru a apara granita SUA, pe masura ce o caravana cu mii de migranti central-americani se apropie de frontiera dintre Mexic si Statele Unite, relateaza Reuters."Scot armata pentru aceasta Urgenta Nationala. Vor fi opriti!"…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca va "scoate armata" pentru a apara granita SUA, pe masura ce o caravana cu mii de migranti central-americani se apropie de frontiera dintre Mexic si Statele Unite, relateaza Reuters. "Scot armata pentru aceasta Urgenta Nationala. Vor fi opriti!" - a…

- Pastorul american Andrew Brunson va fi adus inapoi in Statele Unite de armata americana via Germania, a declarat un important oficial de la Casa Alba, citat de CNN, relateaza dpa. Oprirea in Germania se va face pentru o evaluare completa a starii de sanatate a pastorului Brunson, la baza fortelor aeriene…

- Uniunea Europeana va raspunde pe masura daca presedintele american Donald Trump isi retrage promisiunea de a nu impune taxe vamale pe importurile de autoturisme, a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in timp ce tensiunile comerciale dintre Europa si Statele Unite au crescut…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca pastrarea unitatii Uniunii Europene este mai importanta decat stabilirea unei relatii stranse cu Marea Britanie post-Brexit, si a criticat ceea ce el a numit izolationismul "agresiv" al presedintelui american Donald Trump, relateaza Reuters.…