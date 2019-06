''Euro si alte monede sunt devalorizate in raport cu dolarul, plasand SUA intr-un mare dezavantaj. Rata dobanzii Fed (Federal Reserve, n.red.) este prea mare, ceea ce se adauga constrangerilor cantitative'', a scris Trump pe Twitter.

Trump a criticat adesea in ultimele luni banca centrala americana pentru deciziile acesteia de a creste rata directoare a dobanzii. El a facut astfel o legatura si cu un articol din presa despre ''turismul in exces'' in Europa, pus in articol pe seama preturilor accesibile. Luni, Trump criticase si China pentru devalorizarea monedei sale nationale, pe care…