- Intrebat de un reporter daca crede ca Jamal Khashoggi este mort, liderul de la Casa Alba a raspuns: "Cu siguranta, mi se pare cert ca este asa". "Asta este foarte trist", a mai spus Donald Trump. Jamal Khashoggi a disparut pe 2 octombrie din consulatul Arabiei Saudite la Istanbul. agerpres.ro

- Jurnalistul saudit critic al regimului de la Riad, Jamal Khashoggi, care a disparut pe 2 octombrie din consulatul Arabiei Saudite la Istanbul si ar fi fost asasinat de agenti din tara sa, "pare cert" ca a murit, a declarat joi presedintele american, Donald Trump, citat de AFP si Reuters. …

- Temele abordate in emisiune au vizat o paleta larga de probleme – de la denuclearizarea Coreei de Nord și pana la scandalul recent legat de dispariția jurnaistului saudit al The Washington Post, Jamal Khashoggi , despre care se crede ca ar fi fost ucis cu bestialitate in cladirea consulatului Arabiei…

- O declarație cu totul neașteptata, ținând cont de înalțimea funcției și de natura mesajului, a fost facuta de Donald Trump în emisiunea 60 Minutes de la postul de televiziune CBS, difuzata duminica. Ținta afirmației: omologul sau rus, Vladimir Putin. Temele abordate în…

- Presedintele american Donald Trump spune ca nu vede niciun motiv pentru care SUA ar opri vanzarile de arme catre Arabia Saudita, din cauza faptului ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost dat disparut dupa ce a intrat in consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, autoritatile turce acuzand Guvernul…

- Elemente care acrediteaza teza disparitiei fortate sau a asasinarii jurnalistului saudit la Istanbul de catre agenti din tara sa au fost dezvaluite miercuri de media turce, in timp ce logodnica sa ii cere ajutorul lui Donald Trump, relateaza miercuri AFP. Jamal Khashoggi, un jurnalist…

- ​Logodnica jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, disparut dupa o vizita la consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, pe 2 octombrie, a solicitat marti in cotidianul Washington Post ajutorul presedintelui Donald Trump pentru "a se face lumina" in aceasta afacere, transmite AFP, citata de Agerpres.

