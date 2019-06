Trump considera ca Boris Johnson, un mare sustinator al Brexit-ului, ar fi un prim-ministru britanic "excelent"

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump l-a laudat pe fostul ministru britanic de Externe, Boris Johnson, spunand despre acesta ca ar putea fi un "excelent" prim-ministru al Marii Britanii, informeaza Mediafax citand postul CNBC.

- Presedintele american Donald Trump a marturisit ca ii pare rau pentru prim-ministrul britanic Theresa May, care si-a anuntat vineri demisia, relateaza AFP. "Imi pare rau pentru Theresa. O apreciez enorm", a declarat Trump pe peluza Casei Albe, inainte de a pleca intr-o deplasare in Japonia. "Ea a muncit…

- Boris Johnson, fostul ministru de Externe si un politician pro-Brexit, este principalul favorit printre membrii Partidului Conservator pentru a o inlocui pe Theresa May la conducerea partidului si implicit in functia de premier, relateaza Reuters potrivit news.ro.Conform unui sondaj YouGov…

- Premierul britanic Theresa May a cerut o amanare a Brexitului pana la 30 iunie 2019, intr-o scrisoare pe care i-a trimis-o, vineri, presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, care a sugerat, la randul sau, o amanare „flexibila” de pana la 12 luni, relateaza AFP, prelauta de...

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat joi "surprins" de cât de prost merg negocierile cu privire la Brexit, remarcând ca premierul britanic Theresa May nu i-a ascultat sfaturile.