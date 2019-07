Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a confirmat vineri ca la sfarsitul acestei saptamani va incepe o vasta operatiune de arestare si de expulzare a imigrantilor fara documente in zece orase, relateaza AFP si Reuters. "Ei au venit ilegal", le-a spus Trump jurnalistilor din gradina Casei Albe, afirmand…

- Vremea pana la final de iulie se anunța capricioasa, astfel ca vom avea o vara cu ploi și și furtuni violente, anunța meteorologii. Temperaturile mai scad de la mijlocul lunii și se vor apropia de valorile obișnuite ale acestei perioade. Vor mai fi cateva zile cu furtuni și ploi, pana la sfarșitul lunii.…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, care a revenit joi, dupa doua saptamani, pe santierul autostrazii Sebes-Turda lotul 1, unde va fi si cel mai mare nod rutier din Romania, s-a declarat multumit de mobilizarea constructorului, reiterand ca acest tronson va fi dat in circulatie pana la sfarsitul…

- Statul american New York, bastion democrat, a adoptat luni o lege ce permite imigrantilor fara acte sa obtina permisul de conducere, o masura controversata pentru a contracara politica migratorie restrictiva a administratiei presedintelui republican Donald Trump, relateaza marti France Presse. …

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat, luni, ca autoritatile americane vor incepe sa deporteze milioane de imigranti care stau in SUA ilegal, incepand de saptamana viitoare, potrivit Reuters.

- Președintele american Donald Trump a amenințat Iranul cu anihilarea totala in cazul in care regimul de la Teheran va declanșa un razboi impotriva Statelor Unite. Mesajul publicat pe Twitter de catre Donald Trump vine in contextul intensificarii tensiunilor dintre Washington și Teheran. „Daca Iran vrea…

- Președintele american Donald Trump a dezvaluit joi un plan de reformare a securitații frontierelor și migrației legale, cerând schimbari în favoarea imigranților tineri și educați în schimbul celor cu familii care au relații în Statele Unite, relateaza site-ul postului CNN, citat…

- Presedintele american Donald Trump a admis ca planuieste sa-i plaseze pe detinutii imigranti in orasele administrate de democrati, intr-o incercare de a le forta mana in semn de riposta fata de politicile lor permisive fata de imigrantii ilegali.