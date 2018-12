Presedintele american Donald Trump a confirmat luni ca retragerea trupelor americane din Siria va fi "lenta", reafirmandu-si totodata succesul in fata gruparii Statul Islamic (SI) din regiune, relateaza AFP, Reuters si dpa.



"SI a disparut practic, ne trimitem incet trupele acasa pentru a-si revedea familiile, continuand sa combatem ce a mai ramas din SI", a transmis Trump pe Twitter.



"Daca altcineva decat Donald Trump ar fi facut ce am facut eu in Siria, care era un bazar infestat de Statul Islamic atunci cand eu am devenit presedinte, ar fi fost erou national", a asigurat…