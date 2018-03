Trump ciuruieste Amazon Cea mai mare lovitura pe care compania a incasat-o anul acesta vine chiar de la presedintele SUA, retailerul a pierdut zeci de miliarde dupa ce Donald Trump a indicat ca ar dori sa schimbe regimul fiscal al firmei, pentru a ajuta intreprinderile mici, o miscare abila in razboiul personal pe care il duce cu miliardarul […] Trump ciuruieste Amazon is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Liderul de la Casa Alba, Donald Trump, a lansat joi pe Twitter un atac la adresa Amazon, spunand ca gigantul retailer „plateste foarte putine sau chiar deloc” taxe locale sau statale, relateaza BBC.

- Pe fondul zvonurile privind intentia Administratiei SUA de a restrange pozitia dominanta a gigantului Amazon, presedintele Donald Trump si-a exprimat ingrijorarea legata de faptul volumul prea mic de impozit platit in...

- Kim Jong-un s-a pronuntat pentru ”denuclearizarea” peninsulei coreene si a confirmat perspectiva unui summit cu presedintele american Donald Trump, in timpul unei istorice (si tinuta la secret) vizite neoficiale in China. Abia dupa o zi si jumatate de incertidutine, agentia de presa oficiala China…

- Rusia ramane ”deschisa” unei intalniri intre Vladimir Putin si Donald Trump, in ciuda faptului ca Washington a trimis acasa 60 de diplomati rusi din SUA. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, cel care a anuntat ieri aceasta informatie, s-a referit la intalnirea evocata de catre cei doi…

- Comisia Europeana a facut publice detaliile privind taxa pe cifra de afaceri care se va aplica in domeniul tehnologiei. Aceasta se va situa la 3% și se va aplica unor companii precum Google, Facebook, Airbnb, Uber sau Amazon, potrivit Reuters. Vor fi taxate companiile care au o cifra de afaceri globala…

- Statele Unite nu cauta un razboi comercial prin impunerea tarifelor la importurile de otel si aluminiu, dar nu se tem de unul, a afirmat, marti, secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, dupa reuniunea ministrilor de Finante si a presedintilor bancilor centrale din G20, care a avut loc in…

- Un razboi comercial 'nu este obiectivul nostru, dar nu ne temem de el. Trebuie sa fim pregatiti sa actionam in interesul SUA pentru a apara comertul liber si corect. Exista intotdeauna un risc cand faci asta', a spus acesta, dupa reuniunea din Argentina a G20, grupul tarilor bogate si al principalelor…

- Scaderea record a acțiunilor Facebook vine dupa ce s-a aflat ca o firma de consultanta a manipulat cu scopuri politice datele a peste 50 milioane de utilizatori ai retelei sociale din Statele Unite ale Americii, informeaza agentia EFE. In prezent, Facebook are o capitalizare de piata de peste…

- Primele economii mondiale, SUA si China, ale caror dispute comerciale provoaca ingrijorari cu privire la un posibil razboi comercial, au profitat luni de reuniunea ministrilor de Finante si a presedintilor bancilor centrale din G20 pentru a-si impune propria pozitie in comunicatul final al reuniunii.…

- Are 18 luni iar tatal sau a ales sa-l cheme ca pe presedintele SUA. O polemica in Afganistan, unde alegerea acestui nume este criticata. Sayed Assadullah Pooya, un admirator al presedintelui american, si sotia sa, au devenit tinta unor insulte pe retelele de socializare dupa ce au ale ca cel de-al treilea…

- Presedintele SUA a anuntat ieri , pe Twitter, ca seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, va fi inlocuit din functie cu actualul director al Agentiei Centrale de Informatii, Mike Pompeo. Locul lui Pompeo va fi luat de adjunctul sau, Gina Haspel. Moscova a reactionat ironic: nimeni nu a acuzat inca…

- Cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, Ion Tiriac este singurul roman prezent in clasamentul Forbes. Pe locul intai se afla fondatorul Amazon. Este cea mai bogata persoana din toate timpurile. Ion Tiriac este detinatorul a 112 miliarde de dolari. Fondatorul Microsoft, Bill Gates, ocupa locul…

- Consiliul european si-a prezentat ieri strategia in fata amenintarilor lui Donald Trump de a taxa importurile de otel si aluminiu in SUA. Un protectionism al presedintelui american care l-a fortat pe principalul sau consilier pe economie Gary Cohn (fost numarul doi la Goldman Sachs) sa paraseasca Casa…

- Comisia Europeana vrea sa impoziteze marile companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt utilizatorii, nu de cel al sediului, cu o cota cuprinsa intre 1 si 5%. Proiectul de document are obiectivul cresterii gradului de impozitare…

- Confruntat cu marturiile supravietuitorilor atacului armat de miercurea trecuta dintr-un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, Donald Trump a promis masuri “puternice”. Rand pe rand, elevi de la diferite scoli indoliate dupa atacuri armate si parinti ai victimelor, asezati in jurul presedintelui american…

- Oamenii foarte bogați ar trebui sa plateasca taxe ”semnificativ mai mari”, a declarat miliardarul american Bill Gates, cofondator al Microsoft și al doilea cel mai bogat om din lume, scrie MarketWatch . ”Am platit mai multe taxe decat oricine altcineva, de peste 10 miliarde de dolari, dar guvernul ar…

- Bursa de la New York a consemnat luni cea mai mare scadere din 2008 incoace , indicele Dow Jones scazand cu 4,6%. Aceasta a fost declanșata de posibilitatea ca Rezerva Federala, banca centrala din SUA, sa creasca dobanda-cheie, potrivit Reuters . Acest lucru inseamna dobanzi mai mari, credite mai scumpe,…

- Presedintele american Donald Trump nu este ingrijorat in legatura cu posibilitatea unor proteste impotriva sa in cursul vizitei pe care liderul de la Casa Alba ar urma sa o intreprinda anul acesta in Marea Britanie, a declarat Woody Johnson, ambasadorul SUA la Londra, potrivit postului France 24. …

- Presedintele american Donald Trump a acuzat vineri politia federala FBI si Ministerul Justitiei ca a "politizat" anchetele în favoarea adversarilor sai democrati, relateaza Reuters si AFP.

- Congresul american nu va publica partea secreta a ”raportului Kremlin”, care a fost inmanat legiuitorilor de catre administrația președintelui american Donald Trump. Dupa cum a declarat senatorul Ben Cardin, vicepreședinte al Comitetului pentru Afaceri Internaționale, publicarea parții secrete nu este…

- La foarte scurta vreme dupa ce senatorul social-democrat Manda anunta ca Liviu Dragnea va fi chemat la Comisia parlamentara de control asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii, seful PSD a si dat replica. Una cat se poate de taioasa. “Am vazut solicitarea dlui Dragnea de a veni la Comisia…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, i-a cerut marti Congresului, in primul sau discurs privind Starea Uniunii, sa adopte o lege ''in sprijinul asigurarii ca dolarii de asistenta americana pentru strainatate servesc intotdeauna intereselor americane si ca merg doar catre…

- In primul sau discurs despre starea natiunii, Donald Trump a adus in discutie, printre altele, Loteria Vizelor si inchisoarea Guantanamo Bay. Prezent in Congres, liderul de la Casa Alba a facut referire – la implinirea unui an de mandat – la Loteria Vizelor, programul prin intermediul carora romanii…

- Președintele american Donald Trump a anunțat, marți seara, in discursul despre starea națiunii ținut la un an de la preluarea mandatului, ca va desființa programul de loterie a vizelor. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Directorul adjunct al FBI (Biroul Federal de Investigatii al SUA), Andrew McCabe, a demisionat luni, informeaza agentiile de presa Reuters, AFP, DPA si EFE, din surse de la Washington, pe care nu le identifica. Contextul mentionat in general este legat de criticile la adresa lui McCabe din partea…

- Contribuabilii americani vor trebui sa plateasca aceasta suma exorbitanta pentru inlocuirea a doua din cele cinci frigidere existente la bordul avionului pe care il foloseste Donald Trump. Intrate in serviciu in 1990, frigiderele au fost estimate prea vechi pentru a mentine alimentele proaspete. Insa…

- Un grup de vedete de la Hollywood vor organiza luni seara un eveniment paralel discursului privind Starea Natiunii, pe care presedintele SUA, Donald Trump, il va sustine marti, potrivit unui anunt postat de actorul Mark Ruffalo pe contul sau de Twitter si citat de EFE. Evenimentul intitulat…

- Presedintele american, Donald Trump, ar fi dispus sa semneze Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, numai daca include modificari importante, potrivit extraselor dintr-un interviu care urmeaza sa fie difuzat duminica de postul britanic de televiziune ITV, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump l-a rugat vineri pe liderul rwandez Paul Kagame, presedintele Uniunii Africane (UA), sa transmita "sentimentele sale calduroase" sefilor de stat de pe continentul african, care si-au exprimat recent nemultumirea in legatura cu afirmatii "jignitoare" atribuite presedintelui…

- Sa tratam Franta, Europa si lumea, aceasta este reteta pe care doctorul Macron a propus-o miercuri in interventia sa la forumul de la Davos. Ca subiect principal "inaintea venirii, vineri, a lui Donald Trump, el a promovat o Franta cuceritoare, "revenita" intr-o viitoare "Europa puternica" si a pledat…

- Se pare ca a gasit una. Cu cateva zile in urma, TheDream.us, a anunțat ca a primit o donație de 33 de milioane de dolari de la Bezos și soția sa, Mackenzie Bezos. TheDream.us este o organizație non-profit care ofera burse și sprijin pentru așa-numiți "Dreamers", imigranți fara acte care au sosit in…

- Medicul Casei Albe, Ronny Jackson, a anuntat ca Donald Trump a obtinut scorul maxim de 30/30 la testul Montreal Cognitive Assessment (Moca). ”Nu prezinta absolut nici un semn de problema cognitiva”, a declarat Jackson. Testul Moca, conceput de doctorul Ziad Nasreddine si publicat in 2005, este unul…

- Cotidianul american Washington Post a elaborat o baza de date unde sunt contabilizate minciunile, aproximarile si inexactitatile din declaratiile locatarului de la Casa Alba pe parcursul anului trecut. Un alt record negativ pentru fostul magnat ajuns presedinte. De la preluarea mandatului, Donald Trump…

- O lucrare consacrata bombardamentelor aliatilor asupra Germaniei in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, scrisa in 2010, a urcat spectaculos la vanzari pe Amazon. Ea are acelasi titlu ca cea a jurnalistului Michael Wolff, consacrata primelor 12 luni ale lui Donald Trump la Casa Alba", scrie…

- Vizita medicala anuala pe care presedintele SUA o va face vineri nu va include si un examen psihiatric, a informat Casa Alba, in momentul in care detractorii lui Donald Trump se intreaba public despre sanatatea sa mintala si capacitatea de a lua decizii. ”Nu”, a raspuns laconic Hogan Gidley, purtatorul…

- Donald Trump iar si-a pus lumea in cap deoarece aseara, la un meci de fotbal american, a incercat sa fredoneze imnul national dar s-a balbait spre deliciul presei care a focusat camerele pe liderul de la Casa Alba.

- Michael Wolff este autor, eseist si jurnalist american, castigator al premiului Mirror si National Magazine. Este autorul a sapte carti, printre care si o biografie a lui Rupert Murdoch – presedintele Fox News Channel - si cartea momentului pe Amazon si Apple iBooks Store, „Fire and Fury –…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a criticat vineri Serviciul postal american, reprosand ca are pierderi uriase si cerandu-i sa aplice tarife mai mari companiei de comert online Amazon, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- "De ce oare Serviciul postal din SUA - care are pierderi anuale de miliarde de dolari dar taxeaza foarte putin Amazon si alte companii pentru a le distribui pachetele - ii imbogateste pe cei de la Amazon, in timp ce el devine mai ineficient si mai sarac? Ar trebui sa taxeze mult mai mult!", a transmis…

