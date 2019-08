TRUMP, CERE PEDEPSE CAPITALE. Liderul SUA cere condamnarea la moarte a criminalilor

Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump, acuzat de crearea contextului pentru astfel de atacuri impotriva hispanicilor Inculparea ucigașului de la El Paso a fost ceruta in baza acuzațiilor formulate de procurorul general, care a calificat atacul cu arma – soldat cu 20 de morți – drept «un act de terorism interior». La mai puțin…

- „Sunt incantat sa anunt ca foarte respectatul congresman John Ratcliffe, din Texas, va fi nominalizat de mine pentru a fi director al Comunitatii agentiilor de informatii. Fost procuror, John va conduce si va inspira maretie pentru tara pe care o iubeste. Dan Coats, actualul director, se va retrage…

- Camera inferioara a Congresului Statelor Unite a adoptat vineri o masura pentru a restrange posibilitatea ca Donald Trump sa atace Iranul, exprimandu-si ingrijorarea ca atitudinea presedintelui republican ar putea declansa un razboi inutil, noteaza AFP, citata de Agerpres. Camera Reprezentantilor, controlata…

- Presedintele american Donald Trump a facut o gafa nefericita de ordin istoric in discursul sau de Ziua Independentei, laudand armata care 'a cucerit aeroporturile' de la britanici in 1775, in timpul Razboiului de Independenta, noteaza cotidianul britanic The Guardian, in editia de vineri potrivit…

- Presedintele consiliului consilierilor economici de la Casa Alba, Kevin Hassett, urmeaza sa-si paraseasca postul in curand, a anuntat duminica presedintele SUA, Donald Trump, fara a oferi un motiv pentru plecare, informeaza luni DPA potrivit Agerpres. "Kevin Hassett, care a facut o treaba atat…

- "Marii patrioti ai 'Rolling Thunder' se vor intoarce anul viitor la Washington DC si, speram, multi ani de acum inainte", a scris presedintele Donald Trump pe Twitter, chiar inainte de parada.Insa, potrivit organizatorilor, cea de-a 32-a parada a "Rolling Thunder" este, pana la noi ordine,…

- Introducerea de catre SUA a unor taxe vamale suplimentare pentru importurile de autoturisme ar incalca reglementarile Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) si nu reprezinta o solutie la actualul conflict dintre Bruxelles si Washington, a avertizat luni Erik Jonnaert, seful Asociatiei Constructorilor…

- Numarul americanilor care se pronunța în favoarea demiterii președintelui SUA, Donald Trump, a crescut cu 5% fața de mijlocul lunii aprilie, ajungând la 45%, în timp ce 42% se opun unui astfel de scenariu, arata un sondaj de opinie Reuters/Ipsos publicat joi, citat de Mediafax.Totodata,…