Trump cere Europei să primească înapoi 800 de JIHADIȘTI! “SUA cer Marii Britanii, Frantei, Germaniei si altor aliati europeni sa primeasca inapoi peste 800 de combatanti ai ISIS pe care i-am capturat in Siria si sa-i judece”, a scris presedintele SUA intr-o serie de postari pe Twitter. “Califatul este gata sa cada. Alternativa nu este una buna, pentru ca vom fi fortati sa-i eliberam. SUA nu vor sa vada cum acesti combatanti ai ISIS se intorc in Europa, care este locul in care se asteapta sa mearga”, a adaugat Trump. “Facem atat de mult si cheltuim atat de mult. A venit timpul ca altii sa iasa in fata si sa faca treaba pentru care sunt foarte capabili.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

