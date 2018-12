Presedintele american Donald Trump a cerut joi Curtii Supreme sa autorizeze blocarea temporara a recrutarii in armata a persoanelor transgen. Administratia SUA a argumentat ca politica de deschidere fata de aceste persoane lansata de predecesorul sau democrat Barack Obama creeaza "un mare risc pentru eficacitatea si puterea letala a militarilor", relateaza AFP.



Fosta administratie a prevazut ca armata americana sa inceapa sa primeasca in randurile ei recruti transgen de la 1 iulie 2017, termen pe care administratia Trump a decis sa il amane pentru 1 ianuarie 2018, pentru ca in final…