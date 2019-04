Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump, a declarat, vineri, in timpul unei deplasari in Calexico, un mic oras din California situat la granita cu Mexicul, ca America e "plina" și nu mai are capacitatea de a primi migranți. Președintele SUA a transmis un mesaj clar și concis contra imigratiei ilegale. "Sistemul nostru este complet,…

- Statele Unite nu mai au capacitatea de a primi migranti, sunt ''pline'', a declarat presedintele american, Donald Trump, vineri, in Calexico, un mic oras din California situat la granita cu Mexicul, unde s-a deplasat pentru a-si transmite in cea mai simpla maniera mesajul contra imigratiei ilegale,…

- Presedintele american Donald Trump l-a invitat joi pe presedintele comisiei pentru informatii a Camerei Reprezentantilor sa demisioneze din Congres, acuzandu-l ca a dezvaluit informatii clasificate, relateaza dpa si Reuters. Adam Schiff, reprezentant democrat din California, a fost unul…

- Procurorul special Robert Mueller ”nu il exonereaza in mod clar si explicit pe presedintele” Donald Trump in ancheta rusa, a declarat duminica presedintele Comisiei Jurdiciare din cadrul Camerei Reprezentantilor Jerry Nadler, care a primit o scrisoare in care secretarul Justitiei Bill Barr prezinta…

- Presedintele american Donald Trump a revocat un ordin executiv din 2016 care impunea administratiei si responsabililor serviciilor de informatii sa raporteze anual numarul civililor ucisi in lupta antiterorista americana, informeaza dpa, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis face…

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un au fost serviti la cina, miercuri, la Hanoi, cu cocteil de crevete, muschi la gratar si tort cu lava de ciocolata, relateaza The Associated Press potrivit news.ro.Cei doilideri au participat, potrivit Casei Albe, la o ”cina…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca reducerea trupelor americane din Coreea de Sud nu se afla pe agenda summitului cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, care va avea loc la sfarșitul lunii februarie la Hanoi, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Afirmațiile…

- In discursului sau cu privire la Starea Uniunii de marti, presedintele SUA, Donald Trump, a facut diverse afirmatii false, inselatoare sau exagerate, potrivit sistemelor de verificare a informatiilor (Fact Check) din mass-media americana, relateaza miercuri EFE. Astfel, presedintele SUA…