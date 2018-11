Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, sugereaza ca militarii americani ar putea deschide focul în cazul în care sunt atacați cu pietre de membrii unui grup mare de imigranți latino-americani care se îndreapta spre frontiera Mexic-SUA, informeaza site-ul cotidianului The Independent.…

- Presedintele Donald Trump are o atitudine tot mai dura fata de miile de imigranti care se indreapta spre granita Mexicului cu Statele Unite. Trump a sugerat ca militarii americani care au fost desfasurati...

- Oficiali din comitatul Gadsden, Florida, au semnalat agentiei mentionate ca o persoana si-a pierdut viata in urma furtunii.Chiar daca a scazut in intensitate, fiind retrogradat in categoria 1, pe o scara de 5, la ora 00,00 GMT, uraganul Michael se deplaseaza in continuare cu vanturi foarte…

- Uraganul Michael, care s-a intensificat ajungand la categoria a patra (din cinci), se apropie de statul american Florida, jumatate de milion de locuitori din regiunile de coasta fiind indemnati sa se refugieze in zonele mai inalte inainte de impactul furtunii care, potrivit prognozelor, este insotita…

- Autoritațile din Statele Unite au incadrat miercuri uraganul Michael la categoria trei, avand in vedere creșterea intensitații vanturilor, fiind așteptat sa loveasca nord-vestul statului Florida in cursul zilei de miercuri, relateaza CNN. Intensitatea vantului poate ajunge și la peste 155…

- Un roman din Statele Unite ne-a trimis mai multe imagini uimitoare surprinse inaintea ca uraganul Michael sa loveasca statul Florida. Vezi galeria foto + 1 + 1 Imaginile au fost filmate la Miramar Beach, Destin, Pensacola, iar oamenii din zona au fost evacuați. De altfel, autoritațile au mai ordonat…

- Administrația Statelor Unite a decis dublarea numarului de diplomați americani in Siria, in contextul in care organizația terorista Stat Islamic este aproape infranta, a declarat Jim Mattis, secretarul american al Apararii, relateaza Euronews, citat de Mediafax.

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri, 26 septembrie, la New York, Statele Unite, in marja Adunarii Generale a ONU, ca este deschis sa se intalneasca cu presedintele venezuelean Nicolas Maduro daca acest lucru ar ajuta poporul Venezuelei. „Cu siguranta as fi deschis in legatura cu o…