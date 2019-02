Stiri pe aceeasi tema

- La o zi dupa discursul in fata Congresului in care a indemnat sa se puna capat diviziunilor, presedintele american, Donald Trump, i-a criticat miercuri pe democratii care ancheteaza legaturile sale cu Rusia, acuzandu-i de "hartuire", transmite AFP. "Niciun alt om politic nu a fost nevoit…

- Roger Stone, fost consilier neoficial al lui Donald Trump in campania prezidentiala, a fost arestat vineri si inculpat in ancheta privind posibila complicitate intre echipa de campanie prezidentiala a magnatului si Rusia, transmit agentiile internationale de presa. Roger Stone, un prieten…

- CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ Ca urmare a informațiilor aparute in mass-media in data de 18 ianuarie a.c., in legatura cu situația Aeroportului Internațional Cluj-Napoca și relația acestuia cu instituția tutelara, Consiliul

- Parlamentul European și-a dat astazi votul pe o propunere a Comisiei Europene in acest sens. Europarlamentarii PSD s-au opus formei finale, cei ai opoziției de la București au aprobat-o. Sancțiunile se vor aplica insa doar dupa ce toate forurile Uniunii se vor pune de acord.

- Potrivit unor documente judiciare, citate de portalul elvetian 24heures, Paul Manafort, fostul director de campanie al lui Donald Trump, a furnizat date ale sondajelor unui rus suspectat ca ar avea legatura cu serviciile de informatii de la Moscova inaintea alegerilor prezidentiale din SUA din 2016.…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat vineri ca tara sa asteapta de la SUA clarificari cu privire la anuntata lor retragere din Siria, informeaza EFE. ''Sper ca, prin intermediul canalelor de comunicare existente, Washingtonul sa ne explice care este ideea…

- Rusia, Iranul si Turcia se apropie de incheierea unui acord cu privire la alcatuirea unei comisii constitutionale siriene, care ar urma sa permita adoptarea unei noi Constitutii si organizarea unor alegeri in aceasta tara devastata de aproape opt de ani razboi sangeros, au declarat marti, la Geneva,…

- Pe 4 decembrie, in Italia a intrat in vigoare „Decretul cu privire la siguranta”, care poarta numele vicepremierului Matteo Salvini. In decret sunt introduse schimbari ale Codului Rutier Italian (articolul 93), prin care se limiteaza drastic circulatia masinilor inmatriculate in strainatate de catre…