- Fostul vicepresedinte american Joseph Biden, favorit pentru a fi candidatul Partidului Democrat în scrutinul prezidential din 2020, s-a declarat, miercuri seara, favorabil demiterii presedintelui SUA, Donald Trump, pe care l-a acuzat de tradare."Pentru a proteja Constitutia, democratia,…

- "Pentru a proteja Constitutia, democratia, integritatea noastra minima, (presedintele Donald Trump -n.red.) ar trebui demis", a declarat Joseph Biden intr-un discurs rostit in statul New Hampshire. "Presedintele Trump s-a inculpat singur prin obstructionarea justitiei, prin refuzul de a se conforma…

- Rudolph Giuliani, avocatul presedintelui SUA Donald Trump, a anuntat marti seara ca nu va coopera cu ancheta initiata de Camera Reprezentantilor care ar putea conduce la demiterea liderului de la Casa Alba, informeaza Mediafax citând cotidianul The Washington Post. Rudy Giuliani a declarat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a catalogat scandalul privind contactele sale cu Ucraina drept „cea mai mare inselatorie din istoria politicii americane”, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa, citata de Mediafax. „Ceea ce se intampla acum este cea mai mare inselatorie din istoria politicii americane”,…

- Jurnalistii americani il numesc cel mai mare scandal in care a fost implicat Donald Trump: UkraineGate. Presedintele Statelor Unite i-a cerut omologului sau ucrainean sa il ancheteze pe fiul unui rival politic in schimbul ajutorului militar. Au inceput proceduri pentru punerea sa sub acuzare, insa,…

- Președinta democrata a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a anunțat marți seara deschiderea unei anchete ce constituie prima etapa a unei proceduri de destituire vizandu-l pe Donald Trump. «Actiuni ale președintelui de pana acum au incalcat grav Constituția… Președintele trebuie sa raspunda, toți…

- Camera Reprezentanților a anunțat inceperea procedurii de destituire a președintelui american Donald Trump. Primul pas in acest sens este declanșarea unei anchete care vizeaza o convorbire a lui Donald Trump cu președintele Ucrainei, in care liderul de la Casa Alba ar fi facut presiuni asupra acestuia…

- Membri democrati si republicani ai Comisiei pentru Alocari din Senat au anuntat ca administratia de la Casa Alba a furnizat banii miercuri noaptea. Comisia urma sa dezbata un amendament la legea cheltuielilor pentru aparare care l-ar fi impiedicat pe Trump sa mai procedeze in acest mod in viitor.…