Trump: Boris Johnson ar fi un "excelent" prim-ministru

- O judecatoare britanica l-a citat in instanta pe fostul ministru de externe Boris Johnson, candidat la postul de prim-ministru dupa ce Theresa May si-a anuntat demisia din fruntea guvernului Regatului Unit si a Partidului Conservator. El este acuzat de conduita necorespunzatoare in calitate de functionar…

- Presedintele american Donald Trump a marturisit ca ii pare rau pentru prim-ministrul britanic Theresa May, care si-a anuntat vineri demisia, relateaza AFP. "Imi pare rau pentru Theresa. O apreciez enorm", a declarat Trump pe peluza Casei Albe, inainte de a pleca intr-o deplasare in Japonia. "Ea a muncit…

- Președintele american Donald Trump a spus vineri ca îi pare rau de premierul britanic Theresa May, dupa ce aceasta a anunțat ca va demisiona pe 7 iunie din cauza ca a eșuat în a convinge Parlamentul de a aproba acordul sau de Brexit, relateaza Reuters. El a spus ca May este o femeie…

- 'Theresa May ar urma sa-si anunte data plecarii din Downing Street vineri dimineata', noteaza site-ul BBC, citand responsabili guvernamentali, sub protectia anonimatului. Lidera conservatorilor urmeaza sa se intalneasca in cursul zilei cu Graham Brady, presedintele 'Comitetului 1922', responsabil…

- Președintele american Donald Trump le-a reproșat liderilor UE ca sunt prea duri cu Marea Britanie, in problema Brexit-ul. In context, el a acuzat Uniunea ca este și un partener comercial "brutal" in relația cu SUA, avertizand insa ca acest lucru se va schimba.

- Guvernul britanic nu va putea supune inca o data la vot in parlament acordul privitor la Brexit fara a-i aduce modificari substantiale, a anuntat luni presedintele Camerei Comunelor, John Bercow, potrivit AFP. Premierul britanic Theresa May isi anuntase intentia de a supune unui nou vot al deputatilor,…

- Presedintele american Donald Trump a notat pe contul sau de Twitter ca este gata sa negocieze "la scara larga" un acord comercial cu Marea Britanie, cu cateva ore inainte ca parlamentarii britanici sa sa reuneasca din nou pentru un vot important asupra Brexit, informeaza joi dpa si Reuters. "Administratia…