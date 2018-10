Stiri pe aceeasi tema

- "Desigur, ei n-ar trebui s-o faca", a apreciat locatarul Casei Albe. El a facut aceste declaratii intr-un amplu interviu acordat emisiunii CBS "60 Minutes", in care a vorbit, de asemenea, despre relatiile sale cu Coreea de Nord, China, Rusia si membrii Cabinetului din Aripa de Vest. Intrebat de Lesley…

- China reprezinta o problema mai mare pentru Statele Unite in comparatie cu ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, a declarat presedintele american Donald Trump intr-un interviu acordat postului CBS, citat de agentia Tass, informeaza Mediafax."Deoarece consider ca au existat…

- Donald Trump a vorbit din nou de necesitatea crearii forțelor armate spațiale spunand ca Rusia și China au luat-o deja inaintea Statelor Unite ale Americii atunci cand vine vorba de acest domeniu, scrie RT.com. In timpul unui discurs ținut in fața susținatorilor din statul Kentucky, Trump a spus ca…

- Aflat la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, la New York, Donald Trump a acuzat China de amestec in alegerile de la jumatatea mandatului, care vor avea loc in noiembrie in Statele Unite. Presedintele american nu a dat insa detalii. "Din pacate, am constatat ca China incearca…

- Razboiul comercial dintre Statele Unite si China s-a agravat marti, dupa ce Beijingul a anuntat tarife pentru marfuri americane in valoare de 60 de miliarde de dolari, ca reactie la tarifele introduse de presedintele american Donald Trump pentru produse chinezesti de 200 de miliarde de dolari, transmite…

- Rusia si China au blocat joi intr-o comisie a Consiliului de Securitate al ONU un ordin de interdictie a livrarilor de petrol catre Coreea de Nord, informeaza Reuters. Statele Unite solicitasera embargoul pe motiv ca Phenianul incalca regimul sanctiunilor impuse de Organizatia Natiunilor…

- Jean-Claude Juncker va face o vizita la Casa Alba pe 25 iulie a anunțat administrația prezidențiala americana. Potrivit unui comunicat de presa transmis de aceștia Junker și Trump vor discuta pe tema relațiilor comerciale, scrie Reuters citat de Agerpres. Presedintele Comisiei Europene va fi primit…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a oferit luni, dupa intalnirea de la Helsinki cu Donald Trump, sa permita Statelor Unite interogarea agentilor rusi acuzati de amestec in alegerile americane din 2016, relateaza AFP: "Avem un acord intre Statele Unite si Rusia, din 1999, privind sprijinul…