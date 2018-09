Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a avertizat marti statele europene impotriva dependentei de sursele de energie rusesti, in discursul rostit de la tribuna Adunarii Generale a ONU, relateaza dpa preluata de Agerpres. "Germania va deveni total dependenta de energia ruseasca daca nu schimba…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat marti ca nu intentioneaza sa se intalneasca cu omologul sau iranian Hassan Rouhani la New York, in marja Adunarii Generale a ONU, insa este deschis pentru o eventuala intrevedere in viitor, relateaza Reuters si AFP preluate de Agerpres. 'In pofida…

- Presedintele american Donald Trump isi va incepe cea de-a doua prezenta in cadrul Adunarii Generale a ONU de la New York prin participarea, luni, la o reuniune la nivel inalt pe problema drogurilor la nivel global, transmite dpa. Reuniunea se va concentra pe lupta internationala impotriva abuzului de…

- Washingtonul a salutat miercuri "angajamentele importante" luate de Coreea de Nord la summitul intercoreean de la Phenian si s-a aratat gata sa reia "imediat" negocierile in vederea unei "denuclearizari rapide" care ar urma sa se finalizeze "pana in ianuarie 2021", transmite AFP. Intr-un…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, se va intalni cu omologul sau american, Donald Trump, pe 24 septembrie si cu cel iranian, Hassan Rohani, pe 25 septembrie la New York, in marja celei de-a 73-a Adunari Generala a ONU, a anuntat miercuri Palatul Elysee, citat de AFP. ''Este prevazut ca el…

- Statele Unite, Franta si Marea Britanie l-au avertizat marti pe presedintele sirian Bashar al-Assad ca nu vor lasa nepedepsita orice utilizare de arme chimice de catre regimul de la Damasc in ofensiva sa pentru cucerirea provinciei Idleb, relateaza miercuri AFP preluata de Agerpres. Intr-un…

- Presedintele SUA, Donald Trump, ar putea avea o noua intrevedere cu liderul Coreii de Nord, Kim Jong Un, in septembrie, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul de stiri Axios.com.Oficiali de rang inalt de la Washington citati de site-ul Axios.com au exprimat optimism in legatura…