Trump, avertisment: Este calmul de dinaintea furtunii Presedintele american Donald Trump i-a avertizat miercuri pe locuitorii din Carolina de Sud ca vine apa peste ei, dupa trecerea uraganului Florence, in timp ce bilantul mortilor in urma furtunii devastatoare a crescut la cel putin 36, relateaza Reuters. Trump a facut aceste declaratii dupa ce a vizitat un centru pentru operatiuni de urgenta in Conway, Carolina de Sud, si s-a adresat locuitorilor care se pregateau de evacuare din cauza cresterii nivelului raurilor. In urmatoarele zile, situatia se va inrautati in Carolina de Sud ... Orice aveti nevoie de la Washington, suntem acolo'',… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

