- "Ma aflu la Adunarea Generala a ONU, pentru a reprezenta tara, dar am autorizat publicarea in cursul zilei de maine (n.r. – miercuri) a intregii discutii pe care am avut-o cu presedintele Volodimir Zelenski, versiunea completa, needitata. Veti vedea ca a fost o discutie prietenoasa. Nu au existat…

- „Pregatim acum alte liste și ne așteptam la un nou schimb. Vom discuta despre acest lucru la Minsk și in formatul Normandia”, a spus el. La discuțiile in formatul Normandia participa liderii Franței, Germaniei, Rusiei și Ucrainei. Zelenski a adaugat ca discuțiile in formatul Normandia ar urma sa…

- «Suntem pe punctul de a finaliza o ințelegere cu Ucraina privind un schimb masiv de prizonieri», a anunțat Vladimir Putin la Forumul Economic Estic, ale carui lucrari se desfașoara la Vladivostok. Informația a fost difuzata de agenția rusa de presa TASS, de corespondenții agențiilor internaționale de…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a discutat joi telefonic cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a pregati summitul prevazut in septembrie privind Ucraina, impreuna cu Rusia si Germania, a facut cunoscut Palatul Elysee, transmite AFP. Emmanuel Macron l-a felicitat pe presedintele…

- Președintele francez Emmanuel Macron a pledat luni, în fața lui Vladimir Putin, pentru un summit în formatul Normandia "în urmatoarele saptamâni", apreciind ca exista o "schimbare reala" în relațiile dintre Kiev și Moscova, scrie AFP."Alegerile…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat miercuri un apel catre omologii sai rus si francez, Vladimir Putin, respectiv Emmanuel Macron, cerandu-le o reuniune de urgenta cu cancelarul german Angela Merkel dupa escaladarea confruntarilor in estul Ucrainei, unde in urma cu o zi au fost ucisi…

- Aceste incidente au fost facute publice cu cateva ore inainte de o incetare a focului preconizata pentru primele ore ale zilei de duminica, zi in care Ucraina voteaza intr-un scrutin pentru care formatiunea presedintelui Volodimir Zelenski este plasata in mare masura in fruntea intentiilor de vot,…