Trump ataca din nou regimul de la Teheran: Marele popor iranian este reprimat de multi ani. Este timpul pentru o schimbare

- "Iranul a esuat la toate nivelurile, in ciuda unui acord foarte prost facut cu ei de administratia Obama. Marele popor iranian a fost reprimaT ani de zile. Sunt infometati de mancare si libertate. Bogatia Iranului este confiscata, la fel ca si drepturile omului. Este vremea ca aceste lucruri sa se schimbe",…

- Presedintele american Donald Trump a lasat de inteles luni ca ar putea anula ajutorul furnizat Pakistanului, in prima sa postare pe Twitter din 2018, relateaza AFP.Citește și: SURSE - Radu Mazare nu a fugit singur in Madagascar: un alt GREU din dosar ar fi plecat cu el"Statele Unit…

- 'Mari proteste in Iran. Poporul iranian in sfarsit si-a dat seama ca banii si bogatia sa se fura si se risipesc pentru terorism. Se pare ca nu vor mai tolera aceasta', a scris Trump intr-un mesaj postat pe Twitter. 'Statele Unite urmaresc cu mare atentie daca exista incalcari ale drepturilor omului',…

- Presedintele american Donald Trump a ironizat pe Twitter pe tema incalzirii climatice, in timp ce Statele Unite sunt afectate de un val de frig extrem, cu temperaturi de pana la -40 grade Celsius, noteaza vineri AFP, potrivit Agerpres. 'In Est, ar putea fi ajunul de an nou CEL MAI FRIGUROS inregistrat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a catalogat joi drept ”act terorist” explozia unei bombe artizanale, soldate cu 13 raniti, intr-un supermarket, la Sankt Petersburg, intr-un context de ingrijjorare fata de intoarcerea jihadistilor plecati sa lupte in Siria, relateaza AFP. Dand asigurari ca nu indeparteaza…

- Misiunea Statelor Unite la ONU a anuntat, marti, ca bugetul pentru anul 2018-2019, alocat Natiunilor Unite, va fi redus cu aproximativ 285 de milioane de dolari (aproximativ 240 de milioane de euro). De asemenea, va limita si personalul, relateaza site-ul cotidianului The Independent.…

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al ONU pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele cu rachete.Intr-un mesaj publicat pe Twitter, presedintele spune ca votul a demonstrat ca lumea "vrea pace, nu moarte”. "Consiliul de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a indemnat joi pe omologul sau american Donald Trump sa revina ”fara intarziere” asupra deciziei sale de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, dupa ce ONU a condamnat aceasta masura intr-o rezolutie drept ”nula si neavenita”, relateaza AFP.…

- Amenintari fara precedent lansate in spatiul public de catre Donald Trump. Presedintele american a amenintat ca taie ajutorul financiar statelor care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite prin care se cere Statelor Unite sa renunte la decizia de recunoastere a Ierusalimului…

- "Ei iau sute de milioane de dolari si chiar miliarde de dolari, iar apoi voteaza impotriva noastra. Ei bine, vom urmari acele voturi. Lasati-i sa voteze contra noastra ! Vom economisi foarte mult. Nu ne pasa", le-a spus Trump reporterilor la Casa Alba.Adunarea Generala a ONU este chemata,…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri cu taierea ajutorului financiar pentru tarile care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite care cere Statelor Unite sa renunte la decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite Reuters.…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, le-a transmis membrilor ONU ca va "nota numele" tuturor tarilor care voteaza pentru a respinge recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Adunarea Generala a Natiunilor Unite va avea, joi, o intalnire de urgenta al carei…

- Turcia va lansa o initiativa in cadrul Natiunilor Unite pentru a anula decizia SUA cu privire la recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, a anuntat, vineri, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Vom lucra pentru anularea…

- Statele Unite au prezentat ”probe irefutabile” ale unor vanzari de rachete de catre Iran, o ”incalcare flagranta” a obligatiilor sale internationale, ceea ce Teheranul a dezmintit imediat, relateaza AFP.Racheta trasa din Yemen catre Arabia Saudita de catre rebeli huthi, luna trecuta, a fost…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a manifestat "ingrijorarea" fata de posibilitatea ca Statele Unite sa recunoasca Ierusalimul de Est drept capitala a Israelului, intr-o conversatie telefonica cu presedintele SUA, Donald Trump, potrivit La Repubblica , citata de Rador. Haberturk scrie ca presedintia…

- Curtea Suprema din SUA i-a dat dreptate lui Donald Trump și a decis ca hotararea președintelui de a interzice calatoria cetațenilor din șase țari musulmane in Statele Unite este legala și poate fi pusa in aplicare imediat, scrie Reuters. Instanța, formata din noua membri, a admis cererea administrației…

- Garzile Revoluționare Iraniene au avertizat Europa, ca daca amenința Teheranul, vor mari raza de acțiune a rachetelor la peste 2.000 de kilometri și le vor îndrepta catre continent. „Pâna acum nu am simțit Europa ca o amenințare, așa ca n-am marit raza rachetelor noastre.…

- Premierul libanez demisionar Saad Hariri a aparut, ieri, în mod oficial, în țara, pentru prima data dupa ce și-a dat bizara demisie, de la 4 noiembrie, în timp ce se afla la Riad, Arabia Saudita. Acesta a fost prezent la parada militara organizata cu ocazia Zilei Independenței…

- Iranul 'nu cauta sa domine' in Orientul Mijlociu (OM), i-a declarat marți președintele iranian Hassan Rohani omologului sau francez Emmanuel Macron, potrivit unui comunicat al președinției iraniene, informeaza AFP. 'Prezența noastra în Irak și în Siria este o invitație…

- Presedintele american, Donald Trump, a indemnat joi Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite sa prelungeasca mandatul anchetatorilor asupra utilizarii armelor chimice in Siria, pentru a impiedica regimul presedintelui Bashar Al-Assad sa comita noi crime, transmite AFP. "Trebuie ca intreg Consiliul…

- Presedintele american Donald Trump considera ca delegatia chineza trimisa in Coreea de Nord reprezinta "o mutare importanta" in contextul crizei din Peninsula Coreeana, relateaza site-ul agentiei Yonhap. "China trimite o delegatie in Coreea de Nord - o mutare importanta, ramane sa vedem…

- Motiunea depusa de administratia Trump impotriva hotararilor mai multor tribunale de prima instanta care au suspendat aplicarea noului text este ”partial acordata, partial respinsa”, scrie Curtea de Apel al celui de-al Noualea District.Decretul este mentinut in parte in cazul ”strainilor…

- Presedintele iranian Hassan Rohani a sosit marti dimineata la Kermanshah, capitala provinciei cu acelasi nume lovita duminica de un puternic cutremur, unde a promis ca statul va raspunde \\\\\\\'cat mai repede posibil\\\\\\\' asteptarilor victimelor acestei catastrofe, informeaza AFP.

- Presedintele american, Donald Trump, a aratat duminica, intr-un tweet, ca omologul sau chinez, Xi Jinping, a acceptat sa intensifice sanctiunile contra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al Phenianului, transmite AFP."Presedintele chinez Xi a declarat ca intensifica sanctiunile…

- Presedintele american Donald Trump, care a discutat cu omologul sau rus, Vladimir Putin, in cursul summitului APEC din Vietnam, a declarat ca liderul de la Moscova i-a spus ca "nu s-a amestecat" in scrutinul prezidential din SUA, potrivit site-ului postului France 24. Donald Trump a fost…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a continuat duminica polemica sa cu liderul nord coreean Kim Jong-un. "De ce Kim Jong-un m-ar insulta numindu-ma batrân, când eu nu l-as numi niciodata scund si gras? Oh, ma straduiesc atât de mult sa-i fiu prieten - si poate într-o…

- Pentru ca președintele american, Donald Trump, și omologul sau rus, Vladimir Putin, sa aiba o întrevedere oficiala la summitul APEC din Vietnam, trebuia ca cele doua echipe de diplomați și consilieri sa stabileasca un numitor comun în privința viitorului Siriei, unde cele doua mari puteri…

- Racheta balistica lansata din Yemen și care viza capitala saudita provine din Iran, a declarat vineri un oficial al Forțelor Aeriene Americane. Lt. Gen. Jeffrey L. Harrigian, care supervizeaza Comandamentul Central al Forțelor Aeriene în Qatar, a facut aceste observații în cadrul unei…

- "Din primele informatii pe care le avem, a fost un act terorist ... un gest de lasitate intrucat au fost atacate persoane nevinovate care mergeau pe strada. Opt oameni au murit si peste 12 au fost raniti. Aceasta actiune a fost menita sa ne invinga spiritul. Dar cetatenii din New York nu se vor…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa miercuri in Iran pentru convorbiri cu omologii sai iranian, Hassan Rohani, si azer, Ilham Aliev, a anuntat luni Kremlinul, relateaza AFP. Cei trei lideri urmeaza sa aiba o intalnire comuna, iar presedintele rus are programate de asemenea convorbiri bilaterale…

- Statele Unite vor acepta din nou refugiati, dupa patru luni in care a fost in vigoare controversata masura de inchidere a granitelor pentru acesti oameni. Cu toate acestea, nici acum portile nu sunt deschise total, fiind exceptati cei care provin din "11 tari de mare risc", cu populatie majoritar musulmana.…

- In urma cu o saptamana, Erdogan a cerut mai multor primari care provin din formatiunea AKP sa isi depuna demisiile, argumentand ca unii lideri ai partidului sunt erodati. Presedintele turc il indemnase pe primarul din Ankara sa isi depuna demisia.Intr-un mesaj postat pe Twitter, Gokcec…

- „In calitate de președinte voi permite, in viitor, declasificarea lungului dosar clasificat privind moartea lui JFK", a prcizat Donald Trump, pe Twitter. Liderul de la Casa Alba a sugeat, totuși, ca unele date ar putea ramane secrete. Anunțul prședintelui american vine cu cateva zile inainte de…

- Purtatorul de cuvânt al Pentagonului, Adrian Rankine-Galloway, a anunțat ca trupele americane vor fi repoziționate astfel încât sa împiedice Iranul sa sprijine grupurile teroriste prezente pe diverse fronturi, în Orientul Mijlociu și Yemen. În acord cu noua…

- Președintele SUA considera acordul nuclear cu Iranul „unul din cele mai prost redactate din istorie” și acuza fosta administrație de la Washington ca a oferit Teheranului avioane pline cu bani

- Președintele american Donald Trump va fi singurul care va avea de pierdut daca SUA se retrag din acordul nuclear cu Iranul, a declarat președintele iranian Hassan Rohani, transmite dpa. "Daca cineva se retrage dintr-un acord internațional, el are de pierdut, nu cel care ramâne",…

- Intr-o discuție telefonica avuta cu secretarul de Stat al SUA, Lavrov a considerat "inacceptabila o escaladare a tensiunilor din peninsula coreeana, la care conduc pregatirile militare americane din regiune", potrivit unui comunicat al ministerului rus de Externe. Șeful diplomației de la Moscova…

- Președintele rus Vladimir Putin și-a aniversat sambata implinirea varstei de 65 de ani la Kremlin, unde a prezidat o reuniune privind situația din Siria, a informat administrația prezidențiala rusa, potrivit EFE. Anterior, Kremlinul anunțase ca Putin va îmbina actele oficiale…

- Președintele iranian Hassan Rohani a laudat sambata acordul nuclear incheiat in 2015 de țara sa cu marile puteri, și a declarat ca nici 10 Donald Trumpi nu ar putea revoca realizarile acestuia, informeaza dpa. "Nici Trump, nici 10 Trumpi nu vor putea sa ia înapoi beneficiile ireversibile…

- Presedintele american, Donald Trump, va face declaratii "in zilele urmatoare" in legatura cu acordul privind programul nuclear iranian, a anuntat joi purtatoarea sa de cuvant, Sarah Huckabee-Sanders, intr-un moment in care Casa Alba cauta o modalitate de a mari presiunea asupra Teheranului fara sa…

- Rusia are un singur portavion, Admiral Kuznetov. Nava se afla in reparatii si va reintra in serviciu in 2018. Din pacate, portavionul nu va fi modernizat, deoarece Rusia nu isi permite acest lucru. Nu este vorba neaparat despre o problema financiara, ci despre faptul ca marina rusa nu se poate lipsi…