Trump ataca Banca Centrala: E singura problema a economiei americane Presedintele Donald Trump a acuzat luni Banca Centrala a SUA (Federal Reserve - Fed) ca ea este "singura problema a economiei" americane, reactie survenita la cateva zile dupa ce aceasta institutie a ridicat rata dobanzii de referinta si a revizuit in scadere previziunile de crestere economica pentru anii 2018 si 2019.



"Singura problema a economiei noastre este Fed. Ei nu au simtul pietei, nu prea inteleg razboaiele comerciale", a scris Trump pe Twitter, comparand Banca Centrala americana cu "un jucator puternic de golf care nu poate baga mingea in gaura pentru ca ii lipseste precizia".



