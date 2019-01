Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un atac virulent pe Twitter, Trump a mers pana la a-i cere lui Nancy Pelosi, reprezentanta a Californiei in Congres, sa curete strazile din San Francisco acolo unde ea locuieste. "Nancy Pelosi s-a comportat atat de irational si s-a dus atat de mult spre stanga incat este de acum oficial…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat, joi seara, ca i-a anulat un turneu in strainatate presedintelui Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, in contextul blocajului bugetar, dupa ce liderul opozitiei i-a cerut sa reprogrameze discursul despre "Starea natiunii", potrivit mediafax. Nancy…

- Intrebat daca va recurge la aceasta metoda, Trump a declarat: „Daca nu vor merge lucrurile, probabil o voi face. As putea putea spune chiar ca sigur o voi face”. Trump a negat informatiile venite din partea democratilor conform carora a dat cu pumnul in masa si ca a fost nervos in timpul…

- Nancy Pelosi a fost aleasa joi presedinta a Camerei Reprezentantilor, in urma alegerilor de la mijlocul mandatului, din noiembrie 2018, marcand astfel o revenire istorica la conducerea celei de a treia cele mai importante institutii politice americane, relateaza AFP.Reprezentanta din San…

- Congresul american isi va schimba regulamentul intern pentru a autoriza purtarea valului islamic, la initiativa uneia din primele doua musulmane alese in legislativul federal in urma scrutinului din 6 noiembrie, transmit AFP si CNN. Propunerea de amendare a regulamentului in sensul permiterii…

- Finlandezii s-au grabit sa posteze pe Twitter fotografii care-i arata in diferite ipostaze cu greble - sau chiar aspiratoare - prin padure, dupa ce presedintele american Donald Trump a afirmat ca statul California ar trebui sa invete de la tara scandinava cum sa se apere de incendiile forestiere,…

- Alegeri SUA 2018. Rezultatul alegerilor din America au fost favorabile pentru Nancy Pelosi. Aceasta reusita a Partidului Democrat indica o posibila majoritate a acestora in Camera Reprezentantilor. Donald Trump a tinut sa o felicite pe Nancy Pelosi pentru reusita.

- Presedintele american Donald Trump a revendicat marti seara un ‘imens succes’ electoral si le-a multumit sustinatorilor sai intr-o scurta postare pe Twitter, transmite AFP. Democratii au preluat controlul Camerei Reprezentantilor, in timp ce republicanii pastreaza Senatul dupa alegerile de la mijloc…