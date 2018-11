In prima postare, presedintele republican l-a atacat pe Robert Mueller, procurorul insarcinat cu ancheta privind pretinsa implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016.



''Gasca Democratilor Furiosi ai lui Mueller cere cu brutalitate martorilor sa minta cu privire la fapte'', a scris Trump pe Twitter, inainte de a adauga: ''Este o noua epoca Joseph McCarthy'', amintind astfel de fostul senator republican care in anii '50 a lansat o campanie impotriva tuturor celor banuiti de a fi comunisti sau chiar de simple simpatii fata de comunism, campanie cunoscuta sub numele de ''vanatoare…