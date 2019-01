Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump nu știa de cererea de extradare din Canada a directorului financiar al Huawei, Meng Wanzhou, inainte de intalnirea cu omologul sau chinez Xi Jinping din Argentina, a declarat un oficial de la Casa Alba, citat de Reuters, conform Mediafax.Arestarea fiicei…

- Presedintele francez Emmanuel Macron este perceput adesea de partenerii sai europeni drept 'un bastion impotriva populismului', iar dificultatea sa pentru a face fata revoltelor 'vestelor galbene' provoaca ingrijorarea vecinilor Frantei, estimeaza observatori internationali, relateaza…

- Președintele SUA, Donald Trump, are la dispoziție multe instrumente pentru a opri proiectul conductei de gaz Nord Stream-2, a declarat marți, la Bruxelles, Gordon Sondland, ambasadorul SUA in Uniunea Europeana, portivit Berliner Morgenpost. „Nu am folosit inca toate instrumentele care ar putea submina…

- Donald Trump se afla intr-o vizita oficiala in Paris, unde participa la o serie de evenimente dedicate Centenarului Armistitiului care a pus capat ostilitatilor din Primul Razboi Mondial. Pe agenda liderului american era inclusa și o vizita la un cimitir al eroilor, insa acesta a decis sa nu mai mearga,…

- Declaratiile presedintelui american au fost facute la sosirea in Paris, cu ocazia ceremoniilor organizate la 100 de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial. „Foarte jignitor, poate ca Europa ar trebui mai intai sa isi plateasca partea in cadrul NATO", a transmis Donald Trump printr-un mesaj postat…

- Președintele american Donald Trump a criticat vineri planul omologului sau francez Emmanuel Macron, conform caruia Uniunea Europeana ar trebui sa aiba o armata proprie, catalogand ideea drept „foarte jignitoare”, relateaza Reuters.Declarațiile președintelui american au fost facute la sosirea…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, vineri, ca este „foarte jignitor“ ca presedintele francez Emmanuel Macron sa sugereze ca Europa ar trebui sa-si creeze propria armata pentru a se proteja de potentiali dusmani, inclusiv Statele Unite, potrivit Reuters.

- Numirea fiicei sale Ivanka in postul de ambasadoare a Statelor Unite la ONU "ar fi dinamita", a afirmat marti Donald Trump intrebat despre zvonurile care o vedeau in locul lui Nikki Haley, demisionara, relateaza AFP preluata de Agerpres. Presedintele american a adaugat insa imediat ca suspiciunile…