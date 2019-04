Trump are un mesaj dur pentru imigranti: Tara noastra este plina. Faceti cale intoarsa

Accident MORTAL la Targsoru Vechi. Doua masini s-au izbit frontal

Un accident de circulatie deosebit de grav s-a produs sambata dimineata, in jurul orei 7:45, pe DN1 A, la Targsoru Vechi. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate doua autoturisme, iar in urma impactului, un babrat in varsta de 64 de ani a decedat. Cele doua masini… [citeste mai departe]