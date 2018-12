Presedintele american Donald Trump ar putea vizita Marea Britanie in mai 2019, dupa ce britanicii vor parasi Uniunea Europeana, in martie, a declarat luni ambasadorul SUA la Londra, Woody Johnson, informeaza Reuters. Intrebat daca o vizita de stat promisa de premierul britanic Theresa May anul trecut ar putea fi reprogramata pentru a coincide cu marcarea incheierii celui de-al doilea razboi mondial in mai, Johnson a declarat la postul de radio BBC: ''Intre noi fie vorba, cred ca ar fi un moment bun''. Trump a vizitat Marea Britanie in iulie si, desi nu a fost vorba de o vizita…