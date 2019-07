Trump anunta o operatiune masiva de arestare a imigrantilor ilegal, care va incepe in acest weekend Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat o operatiune masiva de arestare a imigrantilor ilegal, care va incepe in acest weekend.



Operatiunea, care va avea loc in 10 orase, va viza familiile care au primit recent ordine de deportare din partea tribunalelor, insa nu au parasit inca tara, informeaza Reuters.



Trump a anuntat operatiunea si luna trecuta, pe Twitter, pentru ca apoi sa o amane. Este neobisnuit ca guvernul sa anunte operatiunile de deportare.



Trump, vorbind in fata reporterilor, la Casa Alba, a declarat ca nu este ingrijorat de faptul ca anuntul i-ar putea

Sursa articol: business24.ro

