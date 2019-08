Trump anunta lansarea comandamentului militar american al spatiului Presedintele american, Donald Trump, a anuntat, joi, lansarea unui comandament militar american al spatiului care va avea ca misiune sa asigure suprematia Statelor Unite, amenintata de China si Rusia, pe acest nou teren de razboi.



"Este un moment istoric, o zi istorica in care se recunoaste ca spatiul este in centrul securitatii nationale si apararii Americii", a afirmat presedintele Statelor Unite in cursul unei ceremonii la Washington, adaugand ca "Spacecom se va asigura ca dominatia americana in spatiu sa nu fie amenintata niciodata", relateaza AFP.



