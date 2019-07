Stiri pe aceeasi tema

- SUA au contactat Iranul prin intermediari diplomatici si a avertizat Teheranul ca va lansa un atac limitat, dupa ce iranienii au doborat o drona americana luna trecuta, transmite agentia de presa Fars Cu o zi dupa incidentul din 20 iunie, cand Iranul a doborat o drona americana in Stramtoarea Ormuz,…

- Statele Unite au lansat in aceasta saptamana atacuri cibernetice impotriva sistemelor de lansare a rachetelor si unei retele de spionaj iraniene, dupa distrugerea de catre Teheran a unei drone americane, au informat sambata media americane, relateaza AFP, citata de Agerpres. Chiar daca presedintele…

- Preturile petrolului au crescut puternic joi, dupa ce Iranul a doborat o drona militara americana, alimentand temerile legate de un conflict intre cele doua tari, transmite CNBC. Cotaţia petrolului WTI, de referinţă pe piaţa americană, a închis joi în urcare cu 2,89…

- Drona 'a fost atinsa la ora locala 4:05 (miercuri 23:35 GMT), la 25°59'43'' latitudine nordica si 57°02'25'' longitudine estica, se precizeaza in postarea sefului diplomatiei iraniene. "Am gasit bucati ale dronei americane in apele NOASTRE teritoriale, in locul in care a fost doborata", a…

- Pentagonul a confirmat joi ca fortele iraniene au doborat "in mod nejustificat" o drona de supraveghere a US Navy care se afla "in spatiul aerian international", informeaza AFP si dpa. "Informatiile iraniene conform carora dispozitivul aerian survola Iranul sunt false", se mai spune intr-un…

- Iranul este pregatit sa faca fata sanctiunilor impuse de Statele Unite in domeniul petrolier, a declarat luni o sursa din Ministerul Petrolului de la Teheran agentiei de presa semi-oficiale Tasnim, preluate de Reuters. In acelasi timp Gardienii Revolutiei, fortele de elita iraniene, au amenintat din…

- Iranul a reactionat astfel la anuntul ca presedintele american Donald Trump a decis sa nu mai prelungeasca in mai permisiunea temporara acordata importatorilor de a achizitiona petrol iranian fara a se expune sanctiunilor SUA.Sursa Tasnim din Ministerul Petrolului a sustinut ca "indiferent…