- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca il va numi pe negociatorul sau pentru eliberarea de ostatici, Robert O'Brien, in postul strategic de consilier pentru securitate nationala de la Casa Alba, dupa demiterea lui John Bolton, relateaza AFP si Reuters. "Sunt bucuros…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni saptamana viitoare cu liderul indian Narendra Modi si cu premierul australian Scott Morrison, la evenimente din Texas si Ohio, pentru a promova comertul si investitiile, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca are in analiza cinci persoane foarte calificate profesional pentru a-l inlocui pe John Bolton in functia de consilier de securitate nationala, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Adresandu-se reporterilor de la Casa Alba, presedintele…

- Premierul danez Mette Frederiksen a avut joi o ''conversatie constructiva'' cu presedintele american Donald Trump, in cadrul careia au discutat despre cooperarea privind politica de securitate, relateaza agentia daneza Ritzau, citata de Reuters, dupa ce liderul de la Casa Alba si-a…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat ca actualul directorul serviciilor de informatii, Dan Coats, va parasi postul la 15 august, transmite Reuters si AFP. Liderul de la Washington a mai scris pe Twitter ca congresmanul de Texas John Ratcliffe va fi numit in locul lui Dan Coats.AGERPRES/(AS…

- Presedintele american Donald Trump, care a indemnat duminica, intr-o serie de postari pe Twitter, mai multe alese democrate din Congresul american sa se "intoarca" de unde au venit in loc sa critice Statele Unite, a insistat luni ca respectivele legislatoare "urasc" America si ca, "daca nu le place…