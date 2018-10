Stiri pe aceeasi tema

- John Bolton exercita presiuni ca Donald Trump sa retraga Statele Unite din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), incheiat cu Rusia in 1987, in timpul Razboiului Rece, in pofida opozitiei altor membri ai administratiei si unor aliati, potrivit unor surse la curent cu acest demers, dezvaluie…

- Reprezentanții Ministerului Economiei din Rusia considera ca Statele Unite ar trebui „sa sufere economic” daca nu acționeaza conform regulilor, dupa ce președintele american Donald Trump a amenințat ca ar putea retrage SUA din Organizația Mondiala a Comerțului, relateaza Reuters, citat de Mediafax.Președintele…

- Presedintele american Donald Trump a declarat pentru agentia Bloomberg ca ar putea retrage Statele Unite din Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) in cazul in care institutia internationala nu se reformeaza.

- Iran și Rusia au reluat discuțiile privind construirea unei noi centrale nucleare capabile sa genereze pana la 3.000 de megawați, a anunțat sambata ministrul Energiei, Reza Ardakanian, potrivit unei agenții naționale de știri, citata de Reuters, scrie Mediafax.Iranul are la momentul actual…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat marti ca este "foarte ingrijorat" de o posibila ingerinta a Rusiei in alegerile legislative ce vor avea loc in luna noiembrie in Statele Unite, transmite EFE. "Sunt foarte ingrijorat ca Rusia se va bate foarte tare pentru a avea un impact asupra viitoarelor…

- Presedintele american Donald Trump l-a avertizat pe presedintele iranian Hassan Rohani ca va avea de suportat „consecinte” dezastruoase din cauza ca ameninta Statele Unite, relateaza The Associated Press.