Trump anunță că SUA va relua negocierile legate de comerț cu China Președintele Donald Trump a anunțat ca SUA și China vor relua în cel mai scurt timp discuțiile legate de comerț, dupa un weekend foarte tensionat pentru cele doua puteri, scrie BBC.



"China a sunat aseara...a spus sa ne întoarcem la masa de negocieri. Așa ca ne vom întoarce", a spus președintele american.



Vineri, Trump a ridicat tarifele pentru produse chinezești în valoare de miliarde de dolari, ca raspuns la mișcarile de la Beijing. China nu a confirmat înca daca va relua negocierile, însa a declarat anterior ca nu se va lasa intimidata.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

