Trump anunță că nu toate trupele militare americane se vor retrage din Siria Președintele american Donald Trump a transmis ca o parte din cadrele militare americane vor ramâne în Siria, în ciuda anunțului sau anterior potrivit caruia toate trupele urmau sa fie retrase, scrie BBC.

El a declarat ca un numar mic de soldați vor proteja terenurile petroliere, în timp ce alții vor fi poziționați în apropiere de Israel și Iordania. Decizia sa, de acum doua saptamâni, de a retrage forțele americane din regiunea de granița între Siria și Turcia, a provocat critici, chiar și din partea susțintatorilor sai.

Președintele și-a aparat

Sursa articol: hotnews.ro

