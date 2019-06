Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni ca Moscova l-a informat despre retragerea majoritatii personalului rus prezent in Venezuela, in sustinerea regimului lui Nicolas Maduro, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: Inca un cadavru a fost gasit in Dunare, dupa accidentul naval…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat luni ca a fost informat de Moscova despre retragerea majoritatii personalului rus desfasurat in Venezuela pentru a sustine regimul lui Nicolas Maduro, relateaza AFP si Reuters. "Rusia ne-a informat ca si-a retras majoritatea personalului din Venezuela", a scris…

- 'Incinta ambasadei a fost violata'', a declarat Maduro intr-o alocutiune televizata. Presedintele american Donald Trump ''este responsabil, in baza dreptului international, de aceasta incalcare grava, nu numai legal, ci si moral', a adaugat el. 'Niciun judecator din Statele Unite nu poate ordona…

- Presedintele american Donald Trump a cerut joi sa se puna capat 'represiunii brutale' in Venezuela, unde presedintele Nicolas Maduro a indemnat armata sa 'lupte impotriva tuturor pucistilor', in contextul protestelor masive din ultimele doua zile impotriva sa, potrivit France Presse.'Rugaciunile…

- Presedintii Vladimir Putin si Donald Trump sunt la curent cu evenimentele in desfasurare in Venezuela, unde sute de oameni se afla marti pe strazi in incercarea de a-l inlatura de la putere pe Nicolas Maduro si de a-l sprijini pe autoproclamatul presedinte Juan Guaido, potrivit newss.ro.Presedintele…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut miercuri Rusiei sa se retraga din Venezuela, dupa ce Moscova a trimis la Caracas avioane care au transportat militari si materiale, si a atentionat ca „toate optiunile” sunt pe masa pentru a face ca acest lucru sa se si intample, informeaza AFP si Reuters.…

- Consilierul pe securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, John Bolton, a declarat ca presedintele venezuelean Nicolas Maduro si aliatii sai vor fi „strangulati financiar” daca vor continua sa se agate de putere, scrie Reuters, potrivit news.ro.„Dupa cum a afirmat clar presedintele…

- Președintele american Donald Trump a declarat marți ca administrația SUA nu au impus înca "cele mai stricte sancțiuni" împotriva regimului președintelui venezuelean Nicolas Maduro, relateaza site-ul postului CNN. "Într-un anumit moment, îmi imaginez ca lucrurile…